Un service d’écoute dédié aux personnes endeuillées

A ce jour, plus de 18.000 personnes sont décédées du Covid-19 en France, laissant derrière elles un conjoint, des enfants, des petits-enfants, parfois même des parents, des proches ou encore des amis, face à un deuil extrêmement difficile à faire en raison des mesures de confinement qui les ont empêchés de leur dire adieu, voire même d’assister aux obsèques.

C’est pour venir en aide à ces personnes endeuillées que plus de 500 écoutants sont mobilisés depuis le 5 avril, nuit et jour, à l’initiative de l’association « Mieux traverser le deuil« . Un numéro vert gouvernemental (0 800 130 000) met en relation les personnes en deuil avec des « discutants » et des écoutants dûment formés via trois canaux, au choix : un espace de chat individuel, et des lignes d’écoute audio ou vidéo. La plateforme est accessible tous les jours de 7 heures à 21 heures, et la nuit en cas d’urgence grâce à une équipe située au Québec.