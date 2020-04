Un air de Glorious interprété par un orchestre de Corée du sud

Vous vous sentez mollasson ? Dépêchez-vous de regarder cette vidéo, relayée par le groupe de pop louange Glorious sur sa page Facebook : elle vaut son pesant d’or. On y voit un orchestre symphonique de Corée du sud qui reprend, toujours en français, son célèbre tube « Je suis dans la joie ».

Il s’agit à l’origine d’un chant de louange africain arrangé de façon pop par le groupe musical, et l’on est peu habitué à le voir interprété par des musiciens en grande tenue et avec un tel ensemble musical. Inédit, mais on vous promet que c’est enthousiasmant.