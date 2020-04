Pèlerinages et grands rassemblements chrétiens s’adaptent à l’épidémie de covid-19

Fêtes de Jeanne d'Arc Reporté

Fab5669 - Own work I CC BY-SA 4.0 Défilé lors des fêtes johanniques à Orléans, en 2018.

Si Emmanuel Macron a annoncé le début du confinement pour le 11 mai, les grands événements et rassemblements sont au moins suspendus jusqu’à mi-juillet. À Lourdes, 75% des pèlerinages de 2020 sont annulés, a indiqué il y a quelques jours François-Xavier Brunet, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tarbes, lors d’une conférence de presse. Tour d’horizon des pèlerinages, festivals et autres grands rendez-vous chrétiens concernés.

Cette année, les fêtes de Jeanne d’Arc, initialement prévues du 26 avril au 17 mai, devaient marquer le 100e anniversaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. En raison de l’épidémie de covid-19, la mairie d’Orléans et le diocèse ont annoncé son report à après l’été. La pastorale des jeunes du diocèse a néanmoins décidé de marquer le coup avec la réalisation d’une grande bâche représentant Jeanne réalisée à partir des photos de quelque 2.000 jeunes. Cette dernière sera déployée sur les murs de la cathédrale le 8 mai prochain.

Pèlerinage des Portugais Annulé

Capture Youtube

Le pèlerinage des Portugais au sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland, dans le Jura, est souvent considéré comme le deuxième plus grand pèlerinage de la communauté portugaise après celui de Fatima au Portugal. Malheureusement sa 53e édition, qui devait se tenir le 10 mai, a été annulée.

Pèlerinage de Saintes-Maries-de-la-Mer Annulé

Philippe Lissac / Godong Pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer, procession de Marie Jacobé et Marie Salomé

En raison de l’épidémie de covid-19, le pèlerinage des gitans des 24 et 25 mai prochain aux Saintes-Maries-de-la-Mer est annulé. Situé près de l’embouchure du Petit-Rhône, dans le diocèse d’Aix-en-Provence et Arles, le village des Saintes-Maries-de-la-Mer est un haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen-Age. Il s’élève à l’endroit où, selon la tradition, les saintes Maries sont descendues en l’an 45 d’une barque dépourvue de rames et de gouvernail. Elles fuyaient la persécution des premiers chrétiens en Palestine. Avec sainte Marie-Madeleine, saint Maximin, saint Lazare et sainte Marthe, elles sont les premières évangélisatrices de la Provence.

Forum Zachée Annulé

Capture Youtube Forum Zachée

Organisé par la communauté de l’Emmanuel à Paray-le-Monial, le Forum Zachée propose aux participants de « se poser, réfléchir et prier autour d’un sujet de société à la lumière de la doctrine sociale de l’Église (le sens du travail, le progrès, l’écologie…) ». Malheureusement, l’édition 2020 du Forum qui devait se tenir du 21 au 24 mai a été annulée en raison de l’épidémie de covid-19.

Pèlerinage de Chartres Adapté

John Aron | John Aron ©Notre-Dame de Chrétienté Pèlerinage de Chartres 2016

« Après avoir exploré toutes les solutions pour essayer de maintenir le pèlerinage de chrétienté à la Pentecôte prochaine, nous avons finalement décidé d’en modifier le format », ont annoncé les organisateurs du traditionnel pèlerinage de Chartres qui se tient du 30 mai au 1er juin. En fonction de l’assouplissement ou non des règles de confinement fin mai, des initiatives locales (messe, petit pèlerinage, procession …) seront proposées. Si le confinement devait être maintenu, le pèlerinage se fera depuis… chez soi, en suivant un programme actuellement en cours de réalisation par les organisateurs.

Jubilé de la mort de sainte Odile Reporté

© Shutterstock Mont-Sainte-Odile

La date de la mort de sainte Odile a été de longue date fixée au 13 décembre 720. Le 13 décembre 2020 marque donc les 1.300 ans de sa mort « par un Jubilé pour le Mont, pour l’Église d’Alsace, pour la nouvelle région Grand-Est et pour les pays voisins », rapporte le diocèse de Strasbourg. Il devait s’ouvrir le 13 avril 2020, lundi de Pâques, pour s’achever le 13 décembre 2020. Un grand rassemblement diocésain était d’ores et déjà programmé le dimanche 5 juillet. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, son ouverture a été reportée une première fois au 1er juin. Le diocèse sait qu’il ne pourra pas non plus commencer à cette date-là, mais aucune nouvelle date n’a pas encore été communiqué.



Pèlerinage des mères de famille à Cotignac l'un est annulé et l'autre maintenu

Corinne SIMON I CIRIC 14 juin 2015 : Pèlerinage des mères de famille à Cotignac (83), France.June 14, 2015: Mothers' pilgrimage in Cotignac, France.

Chaque année un pèlerinage des mères de famille vers Cotignac et son sanctuaire marial, Notre Dame de Grâces, est organisé. Cette année il devait y en avoir deux : le premier du 15 au 17 mai et le second du 12 au 14 juin. Pour le moment le premier a été annulé et le second est maintenu.

Pèlerinage des motards de Lourdes Reporté

Laurent Ferriere | Hans Lucas | AFP

Initialement prévu les 20 et 21 juin 2020, le pèlerinage des motards à Lourdes, qui fête cette année sa trentième édition, a été reporté au 26 et 27 septembre 2020, a fait savoir Stéphane Peyras, son président. « Nous nous réservons quand même l’éventualité d’une annulation en cas de complications sur la phase de déconfinement, c’est pourquoi nous vous tiendrons informés fin mai, via un communiqué officiel sur la décision finale », a-t-il précisé.

Pèlerinage des pères de famille à Cotignac Maintenu

François-Régis Salefran Pèlerinage des pères de famille à Cotignac, 2019.

Prévu du 3 au 5 juillet, l’édition 2020 du pèlerinage des pères de famille à Cotiganc est en suspens. « Pour l’instant, nous ne savons pas encore ce que nous allons faire », indique le coordinateur du pèlerinage à Aleteia. « Je suis en contact avec l’évêché et le sanctuaire et nous communiquerons d’ici la fin du mois ». Pour mémoire, l’année dernière, il avait rassemblé près de 2.000 hommes.

Sessions d'été à Paray-le-Monial Maintenu

Corinne MERCIER/CIRIC

Les différentes sessions d’été prévues à Paray-le-Monial entre le 29 juin et le 23 août sont pour le moment maintenues. « Malgré l’incertitude liée à la crise sanitaire actuelle, les sessions d’été de Paray sont toujours programmées », précisent les organisateurs. « En cas d’annulation exigée par les autorités gouvernementales, vous serez intégralement remboursés de votre inscription. Prions les uns pour les autres en cette période éprouvante ».

Festival Anuncio Maintenu

© Charly Marlotte / Anuncio Festival Anuncio. Été 2016.

Prévu du 30 juillet au 9 août, le festival Anuncio, qui se veut être « un électrochoc missionnaire », est pour le moment maintenu.

Festival Welcome to paradise Maintenu

Communauté du Chemin Neuf.

Organisé début août par la communauté du Chemin neuf à l’abbaye d’Hautecombe, le festival Welcome to paradise est pour le moment maintenu.

Festival saint Jean Maintenu

© Frères de Saint Jean

Conçu dans l’esprit des JMJ, le festival des Jeunes organisé par la Famille de Saint-Jean rassemble chaque année des centaines de jeunes. L’édition 2020, prévue du 17 au 22 août, est pour le moment maintenue.