Combien de personnes ont vu le Christ Ressuscité ?

Pas évident de compter le nombre de personnes qui auraient vu le Christ Ressuscité, alors tournons-nous vers les textes saints pour faire quelques additions. Pour commencer, nous savons que Jésus est apparu à Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, elles qui sont allées au tombeau. Ensuite, Jésus est apparu aux disciples sur la route d’Emmaüs ( Luc, 24 ), qui sont traditionnellement considérés comme étant deux. Il apparaît également au milieu de tous ses apôtres, dont peut-être aussi Saint Matthias, qui remplacera finalement Judas comme l’un des douze ( Luc 24:36 ). Sans oublier, son apparition à sept apôtres pêcheurs au lac de Tibériade. ( Jean, 21

Cela qui porterait notre total à une vingtaine de personnes, mais relisons saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Il relate bien plus d’apparitions.

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. (1 Corinthiens 15:3-8)

L’affirmation de Saint Paul fait de la résurrection de Jésus une expérience de grande envergure, non pas réservée à une petite poignée de disciples, mais à une « multitude » de personnes. De plus, avec l’abondance des témoins, les disciples de Jésus ont eu un peu plus de facilité à convaincre les autres de la résurrection de Jésus lorsque tant de personnes l’ont vu en chair et en os. Plus facile en effet de prouver qu’un homme est mort et ressuscité, quand 500 personnes en ont été témoins !