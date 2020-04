Voici comment célébrer, à la maison, le Jeudi de Pâques 16 avril 2020

Avec le concours de la revue Magnificat.

Mode d’emploi :

Cette célébration requiert au moins la présence de deux personnes.

Si l’on est seul, il est préférable de lire simplement les lectures et les prières qui figurent dans la célébration proposée.

Cette célébration est particulièrement adaptée dans un cadre familial, amical et de voisinage. Dans tous les cas, on veillera à respecter strictement les mesures barrières .

On place le nombre de chaises nécessaires devant un coin prière, en respectant la distance d’un mètre cinquante entre chacune.

On allume une ou plusieurs bougies, que l’on place sur un support non combustible (bougeoirs, petites assiettes en porcelaine) et que l’on n’omet pas d’éteindre à la fin de la célébration. On met des fleurs et des décorations en signe d’allégresse. Une simple croix, ou un crucifix, doit toujours figurer en arrière-plan.

On désigne la personne qui va guider la prière. Celle-ci gèrera aussi la longueur des temps de silence. On désigne un lecteur.

* * *

JEUDI DE PÂQUES

Célébration de la Parole

Il est vraiment ressuscité : de cela vous êtes les témoins

* * *

Tous sont assis.

Celui qui guide la célébration prend la parole :

Oui, frères et sœurs,

Il est vraiment ressuscité !

De cela, nous sommes les témoins. Alléluia !

Voici ce que Pierre, le premier pape,

dit de nous, en tant que témoins :

« A vous donc tout honneur, vous qui croyez !

Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,

une nation sainte,

un peuple que Dieu s’est acquis…

…pour que vous annonciez les merveilles

de celui qui vous appelés des ténèbres

à son admirable lumière. » (1P 2, 9).

Quelle destinée que la nôtre

depuis la résurrection !

Quelle vocation ! Quelle mission !

Un vrai sacerdoce !

Et pas n’importe lequel : un sacerdoce royal !

Nous avons reçu notre feuille de route :

être témoin des merveilles du Christ.

Il est ressuscité pour tous :

pour le faire savoir, à tous,

nous voici élus, mis à part, consacrés.

Nous voudrions aller par les rues et les places,

Crier de joie : il est ressuscité !

Mais voici que nous sommes confinés chez nous.

Cela ne doit pas rabattre notre enthousiasme

mais nous donner de l’approfondir,

et si besoin est de le convertir,

afin que, dès que nous recouvreront notre liberté,

nous soyons crédibles pour apporter

le plus éloquent des témoignages :

l’exemplarité de notre vie retrouvée

dans le lumière du Christ.

Pause

Ô Jésus, voici que nous sommes empêchés

de célébrer ta résurrection

en perpétuant en ce jour l’offrande de ta vie,

par la célébration de l’Eucharistie :

plus que jamais, tu nous demandes de l’actualiser,

en nous aimant les uns les autres

comme tu nous as aimés.

Après 3 mn de silence, tous lèvent et se signent en disant :

℣. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Celui qui guide la célébration poursuit :

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu

et pour qu’elle nous guérisse,

nous nous reconnaissons pécheurs.

On dit ensuite le rite pénitentiel :

℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon.

℟. Nous avons péché contre toi.

℣. Montre-nous ta miséricorde.

℟. Et nous serons sauvés.

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.

℟. Amen.

On dit ou on chante :

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

℣. Ô Christ, prends pitié

℟. Ô Christ, prends pitié

℣. Seigneur, prends pitié.

℟. Seigneur, prends pitié.

PRIERE

Celui qui guide dit l’antienne suivante :

Dieu notre Père,

toi qui veut que tous les hommes soient sauvés,

accorde à tous nos frères et sœurs

qui peuplent la terre

la grâce de croire en ton Fils Jésus-Christ

et de vivre d’amour

comme il nous en a montré l’exemple.

Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit

pour les siècles des siècles.

℟. Amen

PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 11-26) En ces jours-là,

l’infirme que Pierre et Jean venaient de guérir

ne les lâchait plus.

Tout le peuple accourut vers eux au Portique dit de Salomon.

Les gens étaient stupéfaits.

Voyant cela, Pierre interpella le peuple :

« Hommes d’Israël, pourquoi vous étonner ?

Pourquoi fixer les yeux sur nous,

comme si c’était en vertu de notre puissance personnelle

ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ?

Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères,

a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré,

vous l’aviez renié en présence de Pilate

qui était décidé à le relâcher.

Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé

qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier.

Vous avez tué le Prince de la vie,

lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,

nous en sommes témoins.

Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus Christ :

c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir cet homme

que vous regardez et connaissez ;

oui, la foi qui vient par Jésus

l’a rétabli dans son intégrité physique,

en votre présence à tous.

D’ailleurs, frères, je sais bien

que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.

Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé

par la bouche de tous les prophètes :

que le Christ, son Messie souffrirait.

Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu

pour que vos péchés soient effacés.

Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur,

et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné.

Il faut en effet que le ciel l’accueille

jusqu’à l’époque où tout sera rétabli,

comme Dieu l’avait dit par la bouche des saints,

ceux d’autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré :

Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous,

du milieu de vos frères, un prophète comme moi :

vous l’écouterez en tout ce qu’il vous dira.

Quiconque n’écoutera pas ce prophète

sera retranché du peuple.

Ensuite, tous les prophètes

qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs,

aussi nombreux furent-ils,

ont annoncé les jours où nous sommes.

C’est vous qui êtes les fils des prophètes et de l’Alliance

que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham :

En ta descendance seront bénies

toutes les familles de la terre.

C’est pour vous d’abord

que Dieu a suscité son Serviteur,

et il l’a envoyé vous bénir,

pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. »

℣. Parole du Seigneur.

℟. Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME

(Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9)

℟. Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,

la lune et les étoiles que tu fixas,

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? ℟. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,

le couronnant de gloire et d’honneur ;

tu l’établis sur les œuvres de tes mains,

tu mets toute chose à ses pieds. ℟. Les troupeaux de bœufs et de brebis,

et même les bêtes sauvages,

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,

tout ce qui va son chemin dans les eaux. ℟.

ÉVANGILE

℟. Alléluia. Alléluia.

℣. Voici le jour que fit le Seigneur,

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

℟. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48) En ce temps-là,

les disciples qui rentraient d’Emmaüs

racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons

ce qui s’était passé sur la route,

et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux

à la fraction du pain.

Comme ils en parlaient encore,

lui-même fut présent au milieu d’eux,

et leur dit : « La paix soit avec vous ! »

Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ?

Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?

Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !

Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os

comme vous constatez que j’en ai. »

Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.

Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire,

et restaient saisis d’étonnement.

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? »

Ils lui présentèrent une part de poisson grillé

qu’il prit et mangea devant eux.

Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites

quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse

tout ce qui a été écrit à mon sujet

dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »

Alors il ouvrit leur intelligence

à la compréhension des Écritures.

Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,

qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,

et que la conversion serait proclamée en son nom,

pour le pardon des péchés, à toutes les nations,

en commençant par Jérusalem.

À vous d’en être les témoins. »

Aucune acclamation ne conclut la lecture.

Tous s’assoient et le Conducteur redit lentement, comme en écho lointain :

Au plus profond de notre cœur,

laissons résonner cette parole du Christ,

parole que chacun d’entre nous a reçu la grâce

de recevoir personnellement,

et la mission d’en être témoin

d’abord par sa vie donnée :

«Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,

qu’il ressusciterait d’entre les morts,

et que la conversion,

en vue de la rémission des péchés,

serait annoncée dans le monde entier, en son nom.

De cela, vous êtes les témoins. »

On garde 3 mn de silence pour une méditation personnelle.

Celui qui guide la célébration marque la fin du temps de silence. Il invite alors tout le monde à se lever et il introduit à la prière dominicale :

Unis dans l’Esprit et dans la communion de l’Église,

nous osons prier comme le Seigneur Jésus lui-même

nous l’a enseigné :

On dit ou on chante le Notre Père :

℟. Notre Père…

Et on enchaîne immédiatement :

℟. Car c’est à toi…

Puis le Celui qui guide invite au partage de la paix :

Nous venons d’unir notre voix

à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père.

Nous sommes fils dans le Fils.

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres,

renouvelés par la parole de Dieu,

nous pouvons échanger un geste de paix,

signe de la communion

que nous recevons du Seigneur.

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant profondément les uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en famille, en s’envoyant un baiser avec deux doigts sur les lèvres. Puis, on s’assied.

COMMUNION SPIRITUELLE

Celui qui guide la célébration dit :

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le pape François, nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi “communion de désir”.

Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces du Sacrement”. La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du Christ dans l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré tout.

Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à vous recueillir.

Pause

Au plus profond de notre cœur,

laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus,

dans la communion sacramentelle,

et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies,

en aimant les autres comme il nous a aimés.

On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus.

Voici celle que récite chaque matin le pape François

« À tes pieds, ô mon Jésus,

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme

dans son néant et Ta sainte présence.

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.

En attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »

On peut chanter un cantique d’action de grâce.

On se met debout.

On dit tous ensemble la prière suivante :

℟. Père très aimant,

que la grâce du mystère pascal abonde

et fructifie en nous ;

tu nous as mis sur le chemin du Ciel ;

aide-nous à répondre à ton amour.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

BENEDICTION

Celui qui guide la célébration, les mains jointes dit, au nom de tous, la formule de bénédiction :

℣. Par l’intercession de saint N. [patron de la paroisse ou du pays],

de tous les saints et saintes de Dieu,

Que le Dieu de la persévérance et du courage

nous donne de manifester par toute notre vie

l’esprit de sacrifice, de compassion et d’amour du Christ Jésus.

Ainsi, dans la communion de l’Esprit Saint,

nous rendrons gloire à Dieu,

le Père de notre Seigneur Jésus Christ,

pour les siècles des siècles !

℟. Amen.

Tous ensemble, tournés vers la croix et les mains jointes, on appelle la Bénédiction du Seigneur :

Et tous ensemble les mains jointes :

℟. Et que la grâce de Dieu descende sur nous

et y demeure à jamais. Amen.

Tous se signent. Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs enfants.

Pour conclure la célébration, on peut chanter le Regina Caeli, ou tout autre chant connu à la Vierge Marie à tonalité joyeuse.

Regína caéli, lætáre, Allelúia!

Quia quem meruísti portáre, Allelúia!

Resurréxit, sicut dixit, Allelúia!

Ora pro nóbis Déum, Allelúia! Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia !

car le Seigneur que tu as porté, Alléluia !

est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia !

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia !

* * *

