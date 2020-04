Une prière pour être un meilleur conjoint

La vie conjugale est faite de beaucoup de beaux et de bons moments, mais aussi de jours plus difficiles, où aimer l’autre devient plus exigeant. Cela est souvent dû à nos défauts ou faiblesses, mais aussi parfois à un événement extérieur qui vient provoquer un désaccord et perturber la relation de couple

Quelle que soit l’origine de la difficulté traversée, nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tendance à oublier que le mariage est un sacrement et que de ce fait, les couples reçoivent un soutien particulier du Seigneur.

Voici une courte prière anonyme venant de Gloden Manual, un livre de dévotion anglais du XIXème siècle qui invoque l’aide de Dieu pour être un meilleur conjoint. Elle peut être dite chaque jour afin d’avoir toujours à l’esprit qu’il est important de prendre soin du couple et que les liens qui unissent les époux ont sans cesse besoin d’être renforcés :

Seigneur,

Bénis notre union et donne-nous de vivre ensemble dans la paix et l’amour, en nous remettant à Toi mais aussi l’un à l’autre dans la confiance. Délivre-nous de nos instants de colère, de nos actions irréfléchies qui pourraient venir, d’une manière ou d’une autre, altérer le caractère sacré de ce lien par lequel Tu nous as unis l’un à l’autre.

Fais que je sois fidèle et aimant, prêt à renoncer à mes désirs en toute chose. Fais que je puisse traverser les épreuves et les croix de cette vie sans me plaindre, et qu’aucune des bénédictions de ce monde ne permette que je T’oublie. Que par la patience, la douceur, la prière et la gratitude, toutes choses nous mènent ensemble à une union éternelle avec Toi, par Jésus le Christ, Amen.