Projetée sur un immeuble à Clichy, la jolie allusion à la Résurrection du Christ

« Tous les confinements ont une fin. Courage tenez bon ». Ces mots entourent un tombeau ouvert avec une pierre roulée devant. Une jolie allusion à la Résurrection du Christ projetée sur le mur d’un immeuble de Clichy (Hauts-de-Seine) dimanche 12 avril… jour de Pâques.

Chaque soir depuis le 21 mars, un message différent au graphisme contemporain est ainsi visible au moment des applaudissements pour les soignants, à 20h. C’est l’œuvre d’un habitant du quartier qui crée ses visuels et les projette ensuite à l’aide d’un simple vidéoprojecteur de salon.

Si le ton frise parfois l’impertinence, son but est bel et bien de « rendre hommage à ceux qui font le bien », comme il l’explique à Aleteia, et de « montrer aux Français que contrairement à ce qu’on leur répète, ils sont un grand peuple, regorgeant de dynamisme, de créativité et de vertus personnelles ».