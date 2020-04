Medjugorje, Fatima, Lourdes… Sanctuarystreaming permet de garder le lien avec tous les grands sanctuaires

28 sanctuaires et 17 pays

En raison des mesures de précaution prises par les gouvernements pour contenir la propagation de la pandémie de Covid-19, les pèlerins européens ne peuvent plus aller dans les églises et les sanctuaires, où ils ont l’habitude d’aller pour prier et demander de l’aide. Plus question d’aller à Fatima, Rome ou à Lourdes par exemple ! Devant ce constat, la COMECE (Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne) vient de lancer une toute nouvelle plateforme, sanctuarystreaming.eu , qui répond aux besoins de ces nombreux fidèles.

En quelques clics, le site web propose la connexion en streaming avec 28 sanctuaires de 17 pays européens et du Vatican, afin que chaque pèlerin puisse trouver un soutien dans sa vie de prière confinée, et pourquoi pas d’ailleurs, découvrir un nouveau sanctuaire. Il suffit, sur la page d’accueil, de choisir le pays, puis le lieu du sanctuaire, avant d’arriver directement sur le site lui-même qui diffuse, soit en direct, soit en replay, offices et prières. Une belle initiative, symbolique de la solidarité, la communion et de la réalité de l’Église plus que jamais universelle.

Si les chrétiens ont de l’imagination, en temps de crise, ce site utile et nécessaire a vocation à durer dans le long terme, et ne s’arrêtera pas une fois l’épidémie de Covid-19 terminée. Au contraire, la COMECE invite les sanctuaires et autres lieux de culte pas encore recensés, à se faire connaitre.