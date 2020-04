François Cheng, Sylvain Tesson, Ken Follet… les plus beaux hommages à Notre-Dame de Paris

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Découvrez, en cliquant sur le diaporama, Les plus beaux hommages à Notre-Dame de Paris

C’était il y a un an jour pour jour, le lundi 15 avril au soir. Un incendie s’est déclaré dans les combles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des quatre coins du monde, de différents horizons, ces personnalités voulaient témoigner leur amour, leur tristesse et leur respect face à la cathédrale. Pour eux, c’est non seulement le cœur de Paris qui brûlait, c’est non seulement l’emblème de son histoire mais aussi l’âme de la nation et un lieu saint.