Et si vous décidiez de fêter la mi-confinement ?

On fête bien la mi-Carême , alors pourquoi ne pas fêter la mi-confinement ? C’est ce que suggère le père Louis de Villoutreys, prêtre du diocèse de Poitiers, sur son compte Twitter, qui a eu l’heureuse surprise de profiter de crêpes préparées par ses voisins après avoir lancé l’idée. Les confinés en quête de sensations culinaires peuvent également se lancer dans les gaufres ou les beignets, tout est permis.

Et même si l’on ne connaît pas encore la date réelle de fin du confinement, qui se fera progressivement à partir du 11 mai, en raison des nombreuses incertitudes qui planent encore, cela peut être une manière de donner un air festif à votre journée et d’entamer ces prochaines semaines avec enthousiasme et l’estomac bien rempli. Et pour les familles, c’est une idée d’activité supplémentaire. Alors à vos poêles !