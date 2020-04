GROUPE MAYTRIX / AFP

C’est un genre de Forest Gump nonagénaire. À 99 ans, le capitaine Tom Moore, un ancien combattant britannique, s’est lancé un défi peu commun : réussir à parcourir chaque jour 100 longueurs de 25 mètres avec son déambulateur dans son jardin du Bedfordshire (sud de l’Angleterre) avant son centième anniversaire , le 30 avril prochain.

Et ce qui pourrait apparaître comme une fantaisie de confiné en mal d’activité va en réalité beaucoup plus loin, puisque le vétéran a lancé une cagnotte en ligne – dans l’esprit des courses solidaires – et qu’il a récolté plus de 6 millions de livres (soit près de 7 millions d’euros) en moins d’une semaine. Cet argent est destinée au NHS Charities together, une organisation qui soutient les braves d’aujourd’hui, c’est-à-dire les soignants et les bénévoles qui s’occupent des personnes touchées par le covid-19. On peut dire que le presque centenaire n’a pas froid aux yeux !