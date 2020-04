Au moins 42 prêtres et religieux emportés par le Covid-19 en France

Lire aussi : Prions pour les prêtres français morts du coronavirus

Si les diocèses ou les paroisses communiquent plus ou moins, c’est un triste décompte qui s’amorce, essentiellement chez les « vieux » prêtres et religieuses, touchés par le Covid-19. D’après les décomptes de Aleteia, ils seraient déjà au moins 42 à avoir rejoint le Père; certaines communautés âgées étant particulièrement touchées. C’est le cas dans la Drôme, au monastère de Crest, où cinq moines sont morts, sur les onze que comptait cette communauté de capucins. Des hommes âgés, entre 78 et 94 ans, et l’émotion est grande, notamment pour les riverains, habitués à côtoyer ces capucins qui vivent dans un esprit de pauvreté radicale, dans les pas de saint François.

Autre congrégation fortement touchée, les sœurs de la congrégation de Kermaria, à Plumelin dans le Morbihan. L’inquiétude règne sur place, car si deux religieuses, âgées de 92 et 86 ans, sont décédées, dix-huit autres religieuses présentent des symptômes du coronavirus dont deux dans un état grave. La Compagnie de Jésus paie également un lourd tribu avec neuf prêtres décédés dont le Père Henri Madelin, ancien supérieur provincial des jésuites de France, ou encore le Père André Manaranche rappelé à Dieu dimanche dernier, jour de Pâques.

Tous les diocèses ne sont pas touchés de la même façon, et le nombre de religieux décédés coïncident avec les régions les plus éprouvées par la pandémie, comme l’Alsace, la région parisienne ou la Bretagne. Ainsi, les diocèses de Rouen, d’Amiens, de Toulouse ou de Nanterre par exemple, ne déplorent aucun décès, par exemple. Au contraire des Yvelines.

La Conférence des Évêques de France (CEF) ne dispose pas de chiffres nationaux, c’est donc à chaque diocèse qu’il convient de communiquer en demandant aux paroissiens de s’unir à la prière, pour ces religieux qui auront donné leurs vies au service des autres, et qui, âgés, meurent, touchés par l’épidémie.