« C’est pas facile d’être curé quand on est confiné, c’est pas facile de célébrer quand y’a un écran télé… ». Sous prétexte de leur donner un cours de théologie, le père Mickaël Lucéro, de la paroisse Saint-Martin de Méru-les-Sablons (Oise), a publié une vidéo à destination de ses ouailles. Reprenant à sa façon « La bonne du curé » d’Annie Cordy, il évoque pêle-mêle masques, messe, gel, quête et résurrection dans une composition désopilante.

L’objectif ? Faire rire ses paroissiens, leur dire qu’il ne les oublie pas et prie pour chacun, les inviter à donner à la quête en ligne et surtout leur rappeler que Christ est ressuscité. Et avec son air bonhomme à la Pierre Perret, difficile de ne pas avoir envie de sourire.