Le jour de Pâques, Andrea Bocelli a fait frissonner des millions d’internautes confinés

Avec près de 33 millions de vue au total, on peut dire que ce concert bat des records d’audience. Le dimanche de Pâques, Andrea Bocelli, icône italienne de la musique, a livré une prestation inédite dans le Duomo de Milan. Dans la cathédrale déserte, accompagné simplement d’un organiste, le ténor a interprété le « Ave Maria » de Gounod et différentes morceaux de musique sacrée tels que le « Panis Angelicus », puis il a traversé la nef et a conclu ce concert exceptionnel sur le parvis de l’édifice avec le cantique « Amazing Grace ». «

Je crois en la force de la prière ensemble », a lancé l’artiste. « Je crois en la Pâques chrétienne, symbole universel de renaissance dont tout le monde – croyant ou non – a vraiment besoin en ce moment ».





Cette performance solo d’une demi-heure a permis de récolter des dons à destination des hôpitaux italiens et de transmettre un message d’espérance à l’Italie et au monde entier. En septembre dernier, le chanteur avait accompagné le pape François lors d’une visite surprise dans un centre accueillant des personnes marginales.