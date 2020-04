Serviteur, prophète ou invitant ? Testez votre profil missionnaire !

Chaque être humain possède sa propre personnalité, et chacun fonctionne, se comporte et agit selon son tempérament. C’est la marque spéciale et unique que Dieu a mise en chacun de nous. En tant que baptisé, le chrétien a pour rôle d’être disciple-missionnaire afin d’annoncer la Bonne Nouvelle, en faisant fructifier ce don de Dieu qui le rend exceptionnel. L’initiative du site internet monprofilmissionnaire donne des clés pour l’évangélisation en invitant chacun à trouver son « profil missionnaire » au moyen d’un système de questionnaire composé de 64 questions.

Trouver ses dons

Après avoir passé le test, le « profil missionnaire » apparaît. Sous la forme d’un graphique, on découvre alors son charisme de missionnaire parmi huit profils différents. Chacun peut alors constater son inclinaison et savoir s’il est davantage « serviteur », « invitant », « ami », « témoin », « apologète », « prophète », « évangéliste » ou « amoureux de Dieu ». Ces caractéristiques permettent ensuite au disciple-missionnaire de mieux se connaître et d’évangéliser selon son propre caractère.

Par exemple, un « évangéliste » va appuyer ses paroles sur les Écritures et textes de la Bible, alors qu’un « serviteur » va davantage évangéliser à travers ses actes et son admirable charité. « L’amoureux de Dieu » lui, touche les cœurs à travers sa bienveillance et sa tendresse, faisant transparaître la miséricorde de Dieu. Des pistes sont données en fonction du résultat obtenu, afin de mettre sa personnalité au service de la mission de la meilleure façon possible.

Au-delà de l’évangélisation, ce questionnaire permet à chacun que lui soit révélé le don que Dieu a placé en lui. Que ce soit en famille, entre amis, en classe, au travail, le chrétien doit être capable de rayonner grâce aux forces que l’Esprit saint a placées en lui, lors de son baptême. Ce test permet également à tout croyant de percevoir avec davantage de clarté la mission qui lui est réservée sur terre. Car chaque baptisé est appelé à vivre des dons de Dieu et à partager sa Bonne Nouvelle.

Pour les plus habitués en matière d’évangélisation, le test leur offre une explication plus prononcée quant aux talents à déployer en évoquant le nom de Jésus-Christ. Ainsi par la mission, le chrétien répond à l’appel du Christ « Allez, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19), devenant lui-même un disciple-missionnaire du Seigneur, comme les apôtres du Christ. Le mystère de l’humanité repose en Dieu : Il nous a créés à sa ressemblance, tout en prenant soin de nous rendre uniques. Charge à nous, chrétiens, de répondre ensemble au rôle de disciple-missionnaire, tout en évangélisant à notre manière. Car la complémentarité des profils et des actes missionnaires permet au Seigneur de toucher tous les cœurs.



