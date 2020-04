Le magnifique chant d’espérance et de soutien de trois soldats

Si la fête de Pâques célèbre la résurrection du Christ, elle est aussi assurément révélatrice de talents ! Pour Pâques, les sergents Albéric, Benoît-Joseph et Gabriel, tous trois soldats du 13ème bataillon de chasseurs-alpins, ont enregistré Anima Christi, une magnifique prière chantée, avec un message : « Nous dédions cette polyphonie à tous les personnels soignants et à nos camarades actuellement en opération Résilience ! ». Un beau message de soutien et d’espérance alors que le pays lutte contre l’épidémie de covid-19 depuis plusieurs semaines.

Anima Christi (âme du Christ en français) est une prière de saint Ignace de Loyola qui s’adresse à Jésus-Christ lui-même et fait partie des prières d’action de grâce que l’on entend généralement comme après la communion. Cette prière a connu une certaine popularité au XVIe siècle, car elle figure dans les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Le fondateur de la Compagnie de Jésus semble la considérer comme aussi familière que l’Ave Maria, le Credo et le Salve Regina. Plus près de nous, le pape Pie XII y était très attaché.