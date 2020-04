« Alléluia jubilate », votre chant pour le Dimanche de Pâques

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! Pâques est LA fête la plus importante pour les chrétiens. On célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui n’est autre que l’élément central de la foi chrétienne. Comme le rappelait le pape François dans l’une de ses homélies, « Jésus, l’Amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité et l’a fait Seigneur de la vie et de la mort. En Jésus, l’Amour l’a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort. »

La journée de Pâques est donc profondément joyeuse et la liturgie en est l’image vivante. Il ne s’agit pas d’une joie de façade, d’une joie superficielle et bruyante mais d’une joie vraie, lumineuse et constante. Pour porter votre joie au plus haut des cieux, Aleteia vous propose de chanter ou d’écouter Alléluia Jubilate, un chant de la communauté de l’Emmanuel.

R/

R/ Alléluia, Alléluia,

Jubilate Deo.

Alléluia, Alléluia,

Jubilate, Alléluia.

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !

Son Amour est éternel, alléluia !

De l’Orient à l’Occident, alléluia !

Bénissons Dieu pour ses merveilles,

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !

Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !

Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !

L’Emmanuel en toi prend chair, alléluia !

3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !

Tu as porté chacun de nous, alléluia !

De l’ennemi et du péché, alléluia !

Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !

4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !

De ton cœur, brasier ardent, alléluia !

Nous puisons l’esprit de vie, alléluia !

Pour t’annoncer au monde entier : alléluia !