Suivez en direct la messe de Pâques célébrée par le pape François, dimanche 12 avril à 11h

Tous les ans, des catholiques du monde entier se retrouvent à Rome pour fêter la résurrection de Jésus, fête centrale dans la foi chrétienne. Au matin de Pâques, les cloches des églises annoncent la résurrection du Christ et les fidèles peuvent enfin entonner l’Alléluia.

Mais cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les fidèles ne pourront pas se rendre physiquement à la messe et les églises seront vides de fidèles. ll est néanmoins possible de suivre la messe de la Résurrection à travers différents médias, notamment sur le site d’Aleteia associé à la chaîne KTO, qui diffusera en direct à 11h la messe présidée par le pape François depuis Rome sur sa chaîne YouTube, son site et sa chaîne télévisée. La messe sera suivie à 12h de la bénédiction Ubi et Orbi que donnera le Pape.