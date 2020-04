Six coloriages à télécharger pour fêter Pâques avec les enfants

Avec le confinement en raison de l’épidémie de Covid-19, il existe de nombreuses animations en ligne qui proposent d’occuper les tout-petits. Évangile en vidéo, livres audio, cahiers d’activité… Et pourquoi ne pas faire du coloriage ? Une idée pratique et ludique à la fois pour oublier les contraintes du confinement, et surtout pour vivre en famille la joie de cheminer vers Pâques.

Voici des coloriages à télécharger gratuitement qui évoquent le jour de la Résurrection du Christ. Pour cela, il vous suffit de les imprimer sur des feuilles A4 blanches depuis les liens indiqués ci-dessous. Il vous reste ensuite à vous installer autour d’une grande table avec vos enfants, sortir crayons de couleur et feutres, et commencer à faire jaillir du papier le bel esprit de Pâques !

Samedi saint et matin de Pâques

Le Vendredi saint passé, l’impatience et la joie de Pâques revient vite. Ainsi oublie-t-on souvent de faire silence en ce Samedi saint qui est un jour d’attente, entre la Passion et la Résurrection. Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre. Pour comprendre le précieux cadeau que Jésus nous a fait en donnant sa vie, il faut faire silence et être à l’écoute de ce que Dieu veut nous dire. Mais que notre silence en ce jour ne soit pas triste mais empreint de gratitude et d’un immense amour pour Jésus. Contrairement aux apôtres qui ont vécu ce moment dans la tristesse et le désespoir d’avoir vu mourir Jésus, nous, nous savons qu’il va ressusciter, dès la nuit de Samedi saint ! Cette nuit, nous passerons des ténèbres à la lumière. Jésus a vaincu la mort et nous a sauvés du péché ! Toute la cérémonie de la veillée pascale est tournée vers la lumière revenue et vers la joie ! Alléluia ! Le tombeau est vide ! Il est promesse de notre propre résurrection et de la vie éternelle.

Le tombeau est vide !

@Théobule.org

Dessin à télécharger ici

@azcoloriage.com

Dessin à télécharger ici

@Mame

Dessin à télécharger ici

Le matin de Pâques

@Mame

Dessin à télécharger ici

@Mame

Jésus apparaît à Marie de Magdala

À l’époque de Jésus, la parole des femmes avait moins de valeur que celle des esclaves ! Et pourtant… c’est aux femmes que Jésus s’est montré en premier au matin de la Résurrection. Une fois de plus, il va vers les plus petits et les plus faibles.

@Mame

Dessin à télécharger ici