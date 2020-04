Pourquoi n’y a-t-il pas de messe le Vendredi saint ?

Lire aussi : Comment faire du Vendredi saint une journée particulière ?

C’est certainement l’une des célébrations les plus émouvantes de la liturgie catholique. Au cours de l’office du Vendredi saint, les chrétiens écoutent le récit de la Passion selon saint Jean et commémorent l’arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. Ils sont ensuite invités à s’avancer dans la nef pour vénérer la croix « qui a porté le salut du monde ».

Également appelé office de la Passion ou office de la Croix, la célébration du Vendredi saint n’est pas une messe : l’Église est en deuil et il n’y a pas de consécration ce jour-là. Si les fidèles présents peuvent communier, ils communient avec des hosties qui ont été consacrées la veille.

Ce jour-là, comme pour le Mercredi des cendres, l’Église catholique propose aux fidèles de jeûner. S’il y a bien évidemment une volonté d’incarner le deuil en ce jour où Jésus a été crucifié, c’est également un symbole d’espérance car le jeûne aide à gagner une plus grande liberté du cœur et nous donne faim de l’Essentiel : le Christ ressuscité.