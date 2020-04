« Peuple de lumière », votre chant pour la Vigile pascale

Célébrée la veille du dimanche de Pâques, la vigile pascale constitue une tradition très ancienne, remontant aux prémices de l’Église. À l’origine, elle commençait au milieu de la nuit et s’achevait au lever du jour avec la célébration de la messe de Pâques. Le lever du soleil symbolisait alors la Résurrection du Fils de Dieu, la lumière chassant les ténèbres. Peu à peu, la vigile fut raccourcie, et son horaire fut avancé au samedi soir, mais de nombreux rituels ont traversé les siècles. Elle commence notamment par l’allumage d’un feu auquel est allumé le cierge pascal, une flamme qui est ensuite transmise aux fidèles.

C’est aussi durant cette veillée que sont célébrés les baptêmes d’adultes et que les fidèles sont invités à renouveler les promesses de leur baptême. « Le Baptême, en effet, est plus qu’un bain, plus qu’une purification. Il est plus que l’entrée dans une communauté. Il est une nouvelle naissance. Un nouveau commencement de la vie », rappelait Benoît XVI. Un recommencement dans le Christ Ressuscité en qui la lumière a vaincu les ténèbres. Pour témoigner de cette nouvelle naissance en enfant de lumière, Aleteia vous propose de chanter ou d’écouter Peuple de lumière.

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner

Peuple d’Évangile appelé pour annoncer

les merveilles de Dieu pour tous les vivants

1 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous gardez ma Parole

Pour avancer dans la vérité,

Bonne Nouvelle pour la terre !

2 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous suivez mon exemple

Pour demeurer dans la charité.

Bonne Nouvelle pour la terre !

3 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous marchez à ma suite

Pour inventer le don et la joie.

Bonne Nouvelle pour la terre !

4 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous laissez les offenses

Pour déclarer à tous le pardon,

Bonne Nouvelle pour la terre !

5 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous luttez dans le monde

Pour apporter le droit et la paix,

Bonne Nouvelle pour la terre !

6 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous chantez ma promesse

De m’établir au milieu de vous

Bonne Nouvelle pour la terre