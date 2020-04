Pâques : la recette des biscuits de la joie à réaliser en famille

Préparer des petits gâteaux, mélanger la pâte, pétrir, dorer … Cuisiner en famille est un temps privilégié, en particulier en préparant la fête de Pâques, même en temps de confinement. Voilà ce qui peut apporter aux enfants comme aux parents la joie de faire ensemble une chose qui a un sens profond. Car cuisiner pour l’autre, c’est le nourrir, prendre soin de lui, montrer qu’il compte pour nous. Un acte d’amour qui enrichit un lien dans une relation… D’autant plus que certains aliments sont une vraie source de joie. C’est ce qu’affirme sainte Hildegarde de Bingen , une abbesse allemande du XII ème siècle, auteur d’ouvrages directement inspirés par ses visions à propos des plantes médicinales et de la nature. Selon elle, le corps, l’esprit, l’âme et l’environnement représentent les quatre piliers de la santé, tous intimement liés les uns aux autres.

Ainsi, notre alimentation a des conséquences directes sur nos émotions. Certains aliments mettent de bonne humeur car ils revitalisent et aident à garder une bonne santé tant sur le plan physique que psychique et spirituel. C’est le cas de l’épeautre qui contient douze fois plus de magnésium que le blé ou des épices comme le girofle, la cannelle et la muscade. Rien d’étonnant que les biscuits de la joie préparés avec ces ingrédients « adoucissent l’amertume qui est dans ton cœur, ils apaisent et l’ouvrent, nous assurent la mystique. Mais ils ouvrent aussi tes cinq sens, te rendent gai, purifient tes organes sensoriels, réduisent les humeurs nocives et donnent à ton sang une bonne composition. Ils rendent l’âme joyeuse.

Il suffit juste de « prendre une noix de muscade, un poids égal de cannelle, et un peu de giroflier. Réduire en poudre et, avec cette poudre, de la fleur de farine et un peu d’eau, faire des petites galettes et en manger souvent ! » préconise sainte Hildegarde. Alors voici sa célèbre recette expliquée de façon très simple aux enfants :

Les ingrédients pour préparer 35 biscuits :

500 g de farine de petit épeautre (si vous n’en avez pas, à remplacer par une autre farine blanche)

4 jaunes d’œufs

150 g de sucre de canne

180 g de beurre demi-sel

70 g de miel liquide

20 g de mélange « quatre épices »

10 g de cannelle

1 pincée de sel

Le temps de préparation : 25 minutes

Le temps au four : 10 minutes

Les étapes à suivre :

(les pictogrammes vous indiqueront comment réaliser chaque étape :

(e) : l’étape peut être réalisée par les enfants

[a] : l’étape est à réaliser par les parents

[e+a] : l’étape est à réaliser en famille ! )

[a] Demander à un adulte de faire fondre le beurre dans une casserole, et de verser le beurre fondu dans un grand saladier. (e) Ajouter dans le saladier, en mélangeant à chaque fois, le sucre, le miel, les jaunes d’œufs et les épices. [e + a] Incorporer lentement la farine et mélanger : d’abord à la cuillère en bois ou au fouet manuel puis, lorsque la pâte devient épaisse, à la main. Pétrir jusqu’à obtenir une pâte homogène, qui colle peu aux mains. [a] Préchauffer le four à 180 °C et recouvrir deux plaques de papier sulfurisé. [e + a] Poser la pâte en boule sur un plan de travail fariné. L’aplatir au rouleau à pâtisserie pour lui donner une épaisseur d’environ 1,5 cm (des biscuits trop fins durciraient à la cuisson). (e) À l’emporte-pièce, découper les biscuits puis les poser sur les plaques. [a] Enfourner et laisser cuire 10 minutes. Les biscuits doivent être restés un peu mous. L’extérieur va durcir à l’air ambiant tandis que le centre restera bien moelleux.

La recette est extraite du livre « Recettes pour cuisiner en famille ». Éditions Mame