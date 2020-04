Relisez les magnifiques textes lus lors de la vénération de la couronne d’épines à Notre-Dame

Pour accompagner le temps de prière et de méditation à Notre-Dame présidé par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, ce vendredi 10 avril cinq textes ont été choisis : La Vierge à midi de Paul Claudel, la prière mariale du poète Francis Jammes, un extrait du Testament spirituel de Mère Térésa, la prière du malade pour ses médecins de Marie Noël etde Charles Péguy. Les voici.

La Vierge à midi de Paul Claudel



« Femme, voici ton fils. Voici ta mère. » de Francis Jammes



Par le petit garçon qui meurt près de sa mère Tandis que des enfants s’amusent au parterre Et par l’oiseau blessé qui ne sait pas comment Son aile tout à coup s’ensanglante et descend Par la soif et la faim et le délire ardent Je vous salue, Marie

« J’ai soif » de Mère Teresa



Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force,

pour te relever, t’unir à moi, et panser toutes tes blessures.

Je t’apporte ma lumière pour dissiper toutes les ténèbres et tous les doutes de ton cœur.

Je viens avec ma puissance, afin de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux.

Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie.

Je viens avec ma paix pour apaiser ton âme.

Je te connais entièrement. Je sais tout de toi.

Tous tes cheveux sont comptés. Rien de ta vie n’est sans importance à mes yeux.

Je t’ai suivi pendant toutes ces années, et je t’ai toujours aimé, même lorsque tu étais sur des chemins de traverse.

Je connais chacun de tes problèmes.

Je connais tes besoins et tes soucis.

Je connais tous tes pêchés, et je te le redis :

Je t’aime, non pour ce que tu as ou n’as pas fait.

Je t’aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t’a données en te créant à son image et à sa ressemblance. C’est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as ternie par le péché, mais je t’aime tel que tu es et j’ai versé mon sang pour te ramener à Dieu.

Si tu me le demandes avec confiance,

ma grâce viendra te toucher et combler.

Et je te donnerai ma force pour que tu sois libéré du péché et de son pouvoir destructeur.

Je sais ce qu’il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude et tes blessures, les rejets, les jugements et les humiliations que tu as subis.

Tout cela, je l’ai porté avant toi et pour toi, afin que tu puisses partager ma force et ma victoire.

Je connais tout spécialement ton besoin d’amour.

Combien tu as soif d’être aimé et d’être chéri et combien tu as cherché en vain à assouvir cette soif, dans un amour égoïste, essayant de remplir le vide de ton cœur dans les plaisirs qui passent, avec un vide encore plus grand, celui du péché.

Est-ce que tu as soif ?