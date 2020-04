Le rôle inattendu que votre smartphone pourrait jouer lors de votre Veillée pascale à la maison

La vigile pascale, célébrée la veille du dimanche de Pâques, au cours de laquelle on se rappelle la Résurrection de Jésus, s’ouvre avec la liturgie de la lumière. Au début de la célébration, on allume un grand feu auquel est allumé le cierge pascal qui représente le Christ, lumière du monde. Après cela, les fidèles allument leurs cierges à leur tour et entrent dans l’église plongée dans l’obscurité.

Vous pouvez vous associer à cela depuis chez vous par une célébration de la parole de Dieu que vous propose Aleteia. Si vous arrivez à dénicher dans vos placards un cierge provenant d’un précédent ou d’une communion, ou bien une petite bougie, c’est à privilégier. Mais si vous n’avez rien d’autre, vous pouvez très bien utiliser la lampe de votre smartphone pour entrer ainsi dans la joie de Pâques.

Les cloches pour le Gloria

De même, au cours de la célébration, on chante le Gloria afin de marquer le passage de l’Ancien au Nouveau Testament. Si vous disposez d’une petite cloche, vous pouvez la faire sonner pendant tout le Gloria. Sinon, vous pouvez également sélectionner avant la célébration sur votre smartphone un son de cloches que vous ferez tinter avant le début et après la fin du Gloria. Comme quoi, le smartphone est encore plus utile qu’on ne le pensait en période de confinement.