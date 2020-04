Dix idées pour fêter Pâques avec ses proches malgré l’éloignement

Oser le salut pascal

A cause du confinement lié à l’épidémie de coronavirus, les chrétiens célébreront Pâques en famille restreinte, en couple ou parfois seuls. Cette année, pas de Vigile pascale aux flambeaux, pas de grand-messe de la Résurrection, ni même la traditionnelle chasse aux œufs en compagnie des cousins… Malgré ces conditions qui peuvent paraître tristes à première vue, le Christ est ressuscité et mérite bien que l’on se réjouisse. Alors après avoir suivi la messe de Pâques à la télévision ou organisé une célébration de la parole à la maison, voici dix manières amusantes, symboliques ou spirituelles de fêter la Résurrection avec vos proches.

Les peuples de l’Europe de l’est ne se saluent pas avec de banals «bonjour» «bonsoir» le jour de Pâques mais par l’exclamation : « le Christ est ressuscité !». Une manière, expliquait le pape François lors d’une audience en mars 2018, d’affirmer le grand salut pascal : « C’est dans ces paroles de joie émue — « le Christ est ressuscité » — que le Triduum atteint son sommet. Elles contiennent non seulement une annonce de joie et d’espérance, mais aussi un appel à la responsabilité et à la mission », expliquait le saint Père. Par conséquent, même s’il n’est pas aisé de commencer une conversation téléphonique avec vos proches par ce cri de joie, c’est le moment de se lancer. Et les interlocuteurs de répondre : « Il est vraiment ressuscité, Alléluia! ».

S'habiller en jaune

Pourquoi ne pas se donner un « dress code » familial en vue de la visioconférence qui réunira toute la famille le jour de Pâques ? Bien entendu, le jaune est de rigueur ! Symbole de la lumière et de la joie, la couleur jaune est toute indiquée pour célébrer la Résurrection du Christ.

Allumer des bougies

Shutterstock | id-art

Symbole de la lumière, et notamment de celle du Christ ressuscité, les bougies peuvent nous aider à nous rapprocher de nos proches éloignés géographiquement. L’idée serait de garnir le coin prière d’autant de bougies que de proches qui ne sont pas à nos côtés en ce jour de Pâques. Une manière de penser à eux et d’être particulièrement unis dans la prière.

Lire aussi : Dix idées pour créer un lien spirituel avec ceux qui sont loin

Chanter des chants de joie

Dimanche pourront éclater dans les maisons des Alléluia, tus depuis le début du Carême. Signifiant « louez Dieu », l’Alléluia est un chant de joie et de triomphe qui célèbre parfaitement la résurrection du Christ. Le confinement est l’occasion, par téléphone ou visio, d’unir vos voix pour chanter ensemble. Les musiciens sortiront leurs instruments, les choristes leur plus belle voix et en avant la musique ! Pour vous guider ou vous donner des idées de chants, cette playlist de la communauté de l’Emmanuel comprend neuf chants de Pâques, avec les paroles.





Compiler une vidéo

Une idée pour s’offrir un cadeau commun pour Pâques : chaque foyer pourrait se filmer pendant quelques secondes, en illustrant la joie de Pâques. Une personne se charge de récupérer toutes les vidéos de la famille pour les compiler et en faire un mini film. Un joyeux support sur lequel sera rassemblé tous les membres de la famille en train de chanter, rire, sourire…

Organiser un concours d'oeufs

Décoration de Pâques par excellence : les œufs peints. Pourquoi ne pas organiser entre les cousins un concours d’œufs peints, histoire de motiver les troupes ? Chaque enfant pourrait être invité à décorer un œuf puis envoyer la photo à un « jury » familial savamment orchestré qui élira le plus bel œuf. On n’hésitera pas à composer une petite affiche sur powerpoint ou canvas pour regrouper tous les œufs « dans le même panier » ! Treize idées pour trouver de l’inspiration.

Plier des cloches

Aleteia

Afin de manifester l’unité et la joie des chrétiens en ce jour de fête, les fidèles sont invités à fabriquer une cloche en origami, symbole de Pâques depuis des siècles, et de l’accrocher à leur porte d’entrée. Nous avons testé pour vous, le pliage n’est vraiment pas compliqué. Et si chaque foyer confectionnait et décorait des cloches de Pâques, afin de montrer ses chefs d’oeuvre en photo à ses proches ?





Poser des devinettes

Une petite blague en lien avec la joie pascale à faire deviner à vos proches : « Monsieur et Madame Lélouyah ont une fille, comment se nomme-t-elle ? » Allez, on vous donne la réponse : Chantal, car « Chante Alléluia ! » (Le chemin de Carême pour toute la famille, Mame, 2019). Autre devinette, plus sérieuse : pourquoi l’île de Pâques, île chilienne de l’Océan Pacifique, se nomme-t-elle ainsi ? Jolie et néanmoins véridique réponse : parce que le navigateur hollandais Jakob Roggeveen l’a découverte le dimanche de Pâques 1722.

Proposer une prière

Le coup de fil dominical peut cette fois être l’occasion de réciter une prière ensemble. Une belle manière d’être unis spirituellement pour fêter la Résurrection et se réjouir ensemble. Voici une courte prière extraite de la liturgie byzantine que vous pouvez dire à plusieurs voix :

Jour de résurrection !

Peuples, rayonnons de joie,

c’est la Pâque, la Pâque du Seigneur !

De la mort à la vie

et de la terre aux cieux,

le Christ Dieu nous a menés,

nous qui chantons l’hymne de la victoire.

Que le ciel se réjouisse,

que la terre soit dans l’allégresse,

que le monde soit en fête,

tout le monde visible et invisible.

Car le Christ est ressuscité,

lui, l’éternelle allégresse.

Cuisiner une colombe de Pâques

Enfin, pourquoi ne pas tenter, dans chaque foyer, une nouvelle recette « spéciale Pâques » ? L’occasion de se régaler, de « partager » le même dessert que ses parents, ses frères et sœurs à des kilomètres de là, et d’en profiter pour donner son avis ! Connaissez-vous « la colombe de Pâques », une brioche italienne à l’orange et aux fruits confis, servie traditionnellement au petit-déjeuner le jour de Pâques ? C’est le moment de se mettre aux fourneaux !

Easter dove cake © Valerio Pardi / Shutterstock

Mame

Mame

Recettes pour cuisiner en famille, à Noël, à Pâques, le dimanche et autres fêtes carillonnées, Mathilde Ray, Estelle Chandelier, Mame, octobre 2018, 14,95 euros.