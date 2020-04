Neuf coloriages à télécharger pour célébrer le Vendredi saint avec les enfants

Lire aussi : Trois coloriages à télécharger pour célébrer le Jeudi saint avec les enfants

Avec le confinement en raison de l’épidémie de Covid-19, il existe de nombreuses animations en ligne qui proposent d’occuper les tout-petits. Évangile en vidéo, livres audio, cahiers d’activité… Et pourquoi ne pas faire du coloriage ? Une idée pratique et ludique à la fois pour oublier les contraintes du confinement, et surtout pour vivre en famille la joie de cheminer vers Pâques.

Voici neuf jolis coloriages à télécharger gratuitement qui évoquent les célébrations du Vendredi saint. Pour cela, il vous suffit de les imprimer sur des feuilles A4 blanches depuis les liens indiqués ci-dessous. Il vous reste ensuite à vous installer autour d’une grande table avec vos enfants, sortir crayons de couleur et feutres, et commencer à faire jaillir du papier le bel esprit de Pâques !

La Passion du Vendredi saint expliquée aux enfants

Alors qu’il partage son dernier repas avec ses disciples, Jésus leur annonce ainsi qu’il allait donner sa vie pour sauver les hommes. Il part prier au jardin des Oliviers. Les disciples le suivent mais ils ont du mal à rester éveillés. Jésus sait que Judas l’a déjà trahi en indiquant aux soldats où le trouver. Un peu plus tard, dans la nuit, Il est arrêté par les soldats alors qu’il prie au jardin des Oliviers. Il est emmené pour être jugé, condamné à mort. Il est alors fouetté, injurié. Pour se moquer de lui, on pose sur sa tête une couronne d’épines et on le revêt d’un manteau de roi. Puis il est conduit sur une colline, non loin de la ville, pour être crucifié. À trois heures de l’après midi, Jésus meurt sur la croix. Après sa mort, son corps est déposé par ses amis dans un tombeau. Jésus est mort. Tout est fini. Celui qui apportait aux hommes l’amour et la paix de Dieu son Père a été tué comme un criminel, lui qui n’avait jamais commis aucun péché. Alors, tous ceux qui aimaient Jésus et qui croyaient en lui sont dans une immense tristesse. Ils se sentent abandonnés, perdus. C’est en mémoire de ses heures d’épuisement et de sa souffrance que les chrétiens prient le chemin de croix le Vendredi saint. Voici les coloriages à télécharger pour le vivre en famille :

Jésus est condamné à mort

Dessin à télécharger ici

Jésus est chargé de sa croix

© "1000 images d'Evangile" par Jean-François KIEFFER - Les Presses d'Ile de France

Dessin à télécharger ici

Jésus rencontre sa mère

© "1000 images d'Evangile" par Jean-François KIEFFER - Les Presses d'Ile de France

Dessin à télécharger ici

Véronique essuie le visage de Jésus

© "1000 images d'Evangile" par Jean-François KIEFFER - Les Presses d'Ile de France

Dessin à télécharger ici

Jésus donne sa vie sur la croix

©Coloriages de la vie de Jésus (Mame, 2011) - Illustrations : Maïte Roche

Dessin à télécharger ici

Jésus meurt par amour pour les hommes

©Théobule.org

Dessin à télécharger ici