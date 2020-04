Ce que l’on sait de la méditation à Notre-Dame de Paris prévue ce Vendredi saint

Où et à quelle heure ?

La procession initialement prévue pour le Vendredi saint par le diocèse de Paris ayant été annulée à cause de l’épidémie de covid-19, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a annoncé qu’ une méditation autour de la couronne d’épines allait avoir lieu, vendredi 10 avril… dans Notre-Dame. À quelques jours du premier anniversaire de l’incendie de la cathédrale et alors que l’Église fait mémoire de la mort de Jésus sur la croix, c’est un geste fort que pose l’archevêque de Paris.

La célébration aura lieu vendredi 10 avril de 11h30 à 12h20 à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame. Elle se tiendra plus exactement dans l’abside derrière la Pietà, entre la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs et le couloir menant au trésor.

Quel est le format ?

Aucune messe n’étant célébrée le Vendredi saint, Mgr Aupetit a rappelé qu’il s’agit d’un temps de méditation et de prière autour de la couronne d’épines. Cinq textes sur la Passion du Christ et la couronne d’épines écrit par de grands auteurs, Marie-Noël, Paul Claudel (vraisemblablement son poème La Vierge à midi), Francis Jammes, Charles Peguy et Mère Teresa, seront lus en alternance avec des morceaux de musique. Une courte méditation de Mgr Aupetit prolongera la célébration qui sera conclue par un temps de vénération de la couronne d’épines.

Qui sont les participants ?

La célébration se tiendra à huis clos avec seulement sept participants : Mgr Michel Aupetit, Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire, les acteurs Philippe Torreton et Judith Chemla, qui liront les textes, et le violoniste Renaud Capuçon qui accompagnera ce moment.

Comment la suivre ?

Elle sera diffusée en direct sur KTO et sur BFM TV.