« Au cœur de nos détresses », votre chant pour le Vendredi saint

Lors de l’office du Vendredi saint , également appelé office de la Croix ou office de la Passion, on lit le récit de la Passion du Christ et on propose aux fidèles de s’avancer pour vénérer la Croix en la touchant ou en l’embrassant. Accusé de semer le désordre par ses enseignements et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes, Jésus est interrogé par Ponce Pilate avant d’être flagellé par les soldats puis condamné à mort par crucifixion, un supplice alors réservé aux criminels.

Le récit de la Passion donne la mesure des souffrances endurées par le Christ, qui vont jusqu’à sa mort sur une croix, pour notre salut, le salut de l’humanité. Assister à l’office du Vendredi saint ce n’est pas faire assister passivement à un triste spectacle ou commémorer la mort de quelqu’un. C’est vivre une conversion intérieure, une conversion du cœur. C’est réaliser, comme on peut le lire dans le livre d’Isaïe (Is 53, 4), que « c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé ». Pour vous aider à vivre ce temps de conversion, Aleteia vous propose de chanter ou d’écouter « Au cœur de nos détresses », un chant du compositeur Michel Scouarnec « qui attire notre attention sur les lieux de détresses, de tempêtes, de solitudes où le Christ rejoint l’homme au cœur de sa souffrance ».