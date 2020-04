Trois coloriages à télécharger pour célébrer le Jeudi saint avec les enfants

Le dernier repas de Jésus

Avec le confinement en raison de l’épidémie de Covid-19, il existe de nombreuses animations en ligne qui proposent d’occuper les tout-petits. Évangile en vidéo, livres audio, cahiers d’activité… Et pourquoi ne pas faire du coloriage ? Une idée pratique et ludique pour oublier les contraintes du confinement, et pour vivre en famille la joie de cheminer vers Pâques. Voici trois jolis coloriages à télécharger gratuitement qui évoquent les célébrations du Jeudi saint . Pour cela, il vous suffit de les imprimer sur des feuilles A4 blanches depuis les liens indiqués. Il vous reste ensuite à vous installer autour d’une grande table avec vos enfants, sortir crayons de couleur et feutres, et commencer à faire jaillir du papier le bel esprit de Pâques !

Le jeudi avant Pâques, Jésus est à table avec ses amis. Il organise ce dernier repas pour leur montrer qu’Il les aime très fort. Il prend du pain, le rompt et dit : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fait de même avec la coupe de vin. À chaque fois qu’un prêtre célèbre la messe depuis ce jour-là, il refait ces gestes, pour que l’assemblée puisse recevoir, avec le pain de l’hostie, le corps du Christ lors de la communion. Le dessin à télécharger ici.

@Mame

Jésus trahi par un ami

L’évangile de la Passion raconte comment, après avoir été fêté, Jésus est trahi par un ami qui s’appelle Judas. C’est lui qui indique aux soldats où on peut facilement arrêter Jésus : la nuit, au jardin des Oliviers. Et c’est lui qui va le désigner en l’embrassant. Pour le prix de cette trahison, Judas aurait reçu trente pièces d’argent. On retrouve ce geste de Judas dans les Psaumes : « Même l’ami sur qui je comptais, et qui partageait mon pain, a levé le talon sur moi.» L’arrestation de Jésus et sa mise à mort nous apprend jusqu’où Jésus est prêt à aller pour nous montrer qu’il tient à nous. Le dessin à télécharger ici.

@Mame

Jésus lave les pieds de ses disciples

Jésus sait que l’heure est venue pour Lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Au cours du repas, le diable a déjà persuadé Judas de trahir Jésus. Mais Lui, Il se lève de table, prend un linge qu’Il se noue à la ceinture. Ensuite, Il verse de l’eau dans une bassine et se met à laver les pieds de ses amis disciples et à les essuyer. À la fin, Il leur demande : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? » Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur” et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». Comme Lui, les disciples doivent servir les autres. Cela les rendra heureux d’aider et de prendre soin des autres. Le dessin à télécharger ici :

@Mame