De l’art sacré gratuit pour votre arrière-plan Zoom personnalisable

Lire aussi : Trois coloriages à télécharger pour célébrer le Jeudi saint avec les enfants

Alors que l’épidémie de coronavirus a multiplié l’usage de la téléconférence dans le monde entier, jamais autant de personnes n’avaient exposé leur intérieur à de simples connaissances et collègues. Les conseils abondent sur la façon d’obtenir l’éclairage et les angles de caméra les plus flatteurs. Peut-être plus important encore, un fond bien rangé fera meilleure impression lors d’une réunion virtuelle qu’une tour de cartons de pizza vides ou de paniers à linge qui se cachent derrière vous.

En plus d’inciter les gens à rationaliser leur espace de travail à domicile, la téléconférence déclenche également un véritable boom de créativité. De plus en plus nombreux sont ceux qui utilisent leurs «arrière-plans virtuels», triés sur le volet, comme une forme d’expression de soi. Ainsi, au lieu d’offrir le spectacle d’une chambre ou d’un salon, les étudiants et les employés de bureau apparaissent de plus en plus dans des lieux aussi inattendus qu’improbables : pour certains, ce sera le choix d’une discothèque des années 1970, pour d’autres le Taj Mahal ou encore le vaisseau spatial.

Le logiciel de téléconférence Zoom propose une vidéo qui explique comment transformer l’arrière-plan de votre réunion que vous tenez depuis votre chambre en une image que vous pouvez télécharger. La plateforme Open Culture fournit des liens utiles vers trente musées dans le monde qui mettent à disposition plus de 2 millions d’œuvres d’art en téléchargement.

Pour la Semaine sainte et Pâques, voici une sélection d’œuvres d’art sacré, toutes disponibles en téléchargement gratuit, pour vous aider à partager la beauté de votre foi à vos amis, à votre famille, à vos camarades de classe et pourquoi pas à vos collègues. Pour créer un arrière-plan virtuel, vous n’aurez qu’à suivre les instructions dans cette vidéo de Zoom :





Vous pourrez ainsi partager l’une de ces œuvres d’art comme arrière-plan virtuel :

Public Domain Nettoyage du temple, artiste inconnu, Pays-Bas

Public Domain Le lavement des pieds, Jacopo Tintoretto.

Domaine Public La Cène, Leonard De Vinci.

@Public domain Christ portant la croix, Titien

@Public domain Crucifixion du Christ, Pietro Perugino