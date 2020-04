Pour 86% des catholiques, le confinement est l’occasion de se « recentrer sur l’essentiel »

Une autre manière de pratiquer

Parue ce 7 avril et menée par le cabinet Camino Conseil sur un échantillon de 1.100 personnes, une enquête d’opinion, initialement relayée par Famille Chrétienne , s’est attachée à explorer les nouvelles manières de vivre des chrétiens confinés en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit en France depuis début mars. Réalisée à l’initiative de Romain des Courières, fondateur de ce cabinet d’études spécialisé dans le secteur chrétien, elle a pour objectif de permettre aux diocèses et aux paroisses de mieux comprendre le vécu et les attentes des fidèles en période de confinement. Si les habitudes sont bouleversées à de nombreux points de vue, il n’en demeure pas moins que les catholiques font l’expérience de nouvelles manières de vivre leur foi, les amenant parfois à faire de belles découvertes, comme la lecture de la Bible et la prière familiale.

Sur les 1.100 personnes interrogées, 90% sont catholiques pratiquants. Le confinement les prive de la messe, des sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation, sans compter les nombreux baptêmes et mariages reportés. Le fait de ne pas pouvoir aller à la messe, et plus particulièrement de ne pas communier, est vécu à 70% des sondés comme une contrainte difficile à vivre, voire très difficile pour 30% d’entre eux, selon l’étude. Une privation ressentie d’autant plus douloureusement que l’Eglise entre dans la Semaine sainte, habituellement ponctuée d’offices enjoignant à s’unir au plus près du Christ avant la Résurrection de Pâques. Malgré tout, 95% des catholiques affirment disposer de ressources spirituelles grâce à Internet, telles que celles proposées sur Aleteia : messe matinale du Pape, déroulement des célébrations de la Parole à la maison, kit de survie spirituelle pour la Semaine sainte… 58% utilisent pour cela les sites Internet des médias chrétiens et 54% d’entre eux peuvent accéder directement à la messe de leur paroisse retransmise sur Facebook ou Youtube.

Une occasion de se former

Les catholiques semblent mettre à profit cette période de confinement pour se former. 51% des personnes interrogées suivent des enseignements spirituels sur le net, et 35% profitent de méditations et commentaires de textes liturgiques à distance. Sur Aleteia, le père René Luc livre des méditations audio sur chaque Evangile du dimanche durant le Carême. Outre les nombreuses ressources mises à disposition sur le net, les catholiques se plongent dans les lectures spirituelles : 39% lisent la Bible plus régulièrement que d’habitude et 51% ont entrepris la lecture d’encycliques ou autre littérature spirituelle. Résultat direct de ce séisme mondial ou profonde remise en question de leur propre mode de consommation ? Ils sont en tout cas la moitié à déclarer profiter du confinement pour adopter les principes dictés par le pape François dans son encyclique Laudato Si.

Une nette évolution de la prière familiale

86% des personnes interrogées déclarent que ce confinement est l’occasion de se « recentrer sur l’essentiel ». Il est également vécu comme un temps permettant d’approfondir sa prière personnelle, et d’en faire l’expérience en famille : 62% des catholiques prient davantage en famille qu’en temps normal et 41% instaurent des temps d’adoration à la maison.