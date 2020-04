Une méditation exceptionnelle autour de la couronne d’épines aura lieu à Notre-Dame Vendredi saint

À quelques jours du premier anniversaire de l’incendie de Notre-Dame et alors que la France est confinée, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a décidé d’envoyer un signal fort, symbolique et plein d’espérance. Pour le Vendredi saint , le 10 avril, il a annoncé à BFM TV qu’une célébration allait avoir lieu dans la cathédrale en petit comité.

« Nous avions prévu au départ de faire une procession mais [avec le confinement] ce n’était plus possible », a expliqué l’archevêque. C’est donc à l’intérieur de la cathédrale que Mgr Aupetit a décidé d’organiser, autour de la couronne d’épines « une méditation autour de grands textes par des acteurs professionnels » comme Philippe Torreton, Judith Chemla. C’est le musicien Renaud Capuçon qui accompagnera ce moment. Une petite vénération de la couronne d’épines et une méditation de l’archevêque viendront conclure ce moment.

Pour mémoire, durant le Carême, la couronne d’épines, sauvée des flammes lors de l’incendie de Notre-Dame par le père Jean-Marc Fournier, aumônier des sapeurs-pompiers de Paris, devait être proposée à la vénération des fidèles tous les vendredis en l’église de Saint-Germain l’Auxerrois (Paris). Si le confinement a eu raison de cette décision, cette méditation est une belle manière pour chacun de se remémorer la Passion du Christ et de préparer son cœur à Pâques.