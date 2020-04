Quand les Bleus rendent hommage aux soignants

Les Bleus et le staff vous soutiennent et vous remercient, vous, l’ensemble du personnel soignant présent dans les hôpitaux de France 💙 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/IHdz70moLV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) April 5, 2020

Une fois n’est pas coutume, les Bleus ne sont pas sur le terrain mais confinés chez eux et cette fois-ci, ce sont eux qui prodiguent encouragements et paroles bienveillantes. « D’habitude, c’est vous qui êtes derrière nous pour nous encourager », lance Didier Deschamps, le premier à prendre la parole. « C’est vous qui chantez, qui applaudissez pendant nos rencontres », poursuit Hugo Lloris. Et Benjamin Pavard de reprendre : « Aujourd’hui, c’est vous qui disputez ce match ».

C’est donc une véritable hymne en l’honneur des soignants que chantent ici à leur façon les membres de l’équipe de France de football qui souhaitent honorer le travail formidable accompli par le personnel médical dans la lutte contre le covid-19. « Vous formez une équipe forte et soudée. Vous allez gagner, nous en sommes certains », affirment-ils avec force. Avant de conclure : « Au coup de sifflet final, vous ramènerez la victoire contre ce virus à la maison ».