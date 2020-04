Covid-19 : le discours plein d’espérance d’Elisabeth II en pleine épidémie

C’est une prise de parole d’autant plus forte et symbolique qu’elle est rare qu’a eu Elisabeth II, ce dimanche, en pleine pandémie de covid-19 . La reine s’est adressée à tous les Britanniques et aux Nations du Commonwealth dimanche 5 avril, à 21h, dans une allocution télévisée enregistrée depuis le château de Windsor à Londres. En 68 ans de règne, il s’agit seulement de sa cinquième allocution de la sorte : elle en prononça un lors de la guerre du Golfe, en 1991, un pour la mort de la princesse Diana en 1997, un autre pour les funérailles de sa mère Elizabeth en 2002 et le dernier pour son jubilé (soixante ans de règne), en 2012.

Elle a tenu à remercier l’ensemble du personnel soignant, « en première ligne », « ceux travaillant dans les maisons de retraite, ceux qui mènent à bien des missions essentielles, qui, sans égoïsme, continuent à faire leur devoir hors de chez eux pour nous aider tous » mais aussi tous ceux qui restent chez eux « aidant de cette manière les plus vulnérables ».

Tout de vert vêtue, couleur de l’espérance, Elisabeth II a également tenu à lancer un message d’espoir et de résilience. « J’espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi ». La reine d’Angleterre a également tenu à saluer l’incroyable solidarité qui s’est mise en place durant cette période de confinement : « Dans le monde entier, nous avons vu des histoires réconfortantes de personnes qui se sont rassemblées pour aider les autres, que ce soit en livrant des colis de nourriture et des médicaments, en surveillant leurs voisins ou en transformant des entreprises pour aider les secours ».

Reconnaissant que « l’isolement peut parfois être difficile », Elisabeth II a aussi rappelé que « de nombreuses personnes de toutes les confessions, et de toutes les religions, découvrent qu’il offre une occasion de ralentir, de s’arrêter et de réfléchir, dans la prière ou la méditation ».