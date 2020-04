Confinés d’une manière ou d’une autre, ils sont devenus saints

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Contraints à rester chez soi, presque à ne plus bouger et à ne plus rien faire, nous vivons un moment inédit dans l’histoire récente. Un sentiment oppressant ou angoissant pour nombre d’entre-nous. Mais si cette crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19 , était une opportunité de repenser nos vies ? Il y a toujours dans une crise la possibilité de changer, de s’ouvrir à autre chose, peut-être de connaître une prise de conscience salutaire qui nous permettra de vivre mieux au quotidien ?

Mieux se connaître, savoir discerner, trouver sa vocation, être plus à l’écoute, transformer chaque tâche en prière, distinguer l’essentiel de l’urgent, vivre chaque jour comme si c’était le dernier… Saint Benoit, saint Bruno, saint Luc, sainte Thérèse d’Avila, sainte Rita, Charles de Foucauld… Découvrez comment le confinement de ces grands saints a provoqué chez eux une véritable métamorphose intérieure vers une profonde joie de vivre :