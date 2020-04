Ce couple d’octogénaires va vous faire swinguer !

C’est la chaine anglaise BBC qui met en ligne cette vidéo touchante d’un couple d’octogénaires qui vont vous faire swinguer toute la journée. Âgés de 86 et 83 ans, Sally et Ken, des britanniques de Cornwall, ont sans doute trouvé le secret pour garder la forme et la joie de vivre malgré le confinement. Cerise sur le gâteau, ils vont aussi vous faire admirer la beauté du mariage. Montez le son !

Lire aussi : Le témoignage plein de tendresse de ce couple âgé rescapé du coronavirus