Privé de fidèles, le Pape célèbre une messe des Rameaux inédite à Saint-Pierre de Rome

« Les vrais héros sont ceux qui se donnent »

La traditionnelle procession des Rameaux avait des allures particulières, ce dimanche 5 avril. Dans une basilique Saint-Pierre presque vide, le pape François s’est avancé vers l’autel accompagné de quelques diacres, un maître de cérémonie et deux concélébrants seulement. Pour respecter les mesures de confinement, seuls le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre et président de la Fabrique de Saint-Pierre et son délégué Mgr Vittorio Lanzani, ont concélébré avec le pontife. Comme pour sa messe quotidienne à la maison Sainte-Marthe, le pape François était en communion avec les catholiques du monde entier grâce aux médias du Vatican qui ont retransmis la célébration en direct.

Au cours de son homélie, le Saint-Père a longuement évoqué le « drame de la pandémie », qu’il a comparé au chemin de croix vécu par Jésus. Mais « le chemin du service est le chemin vainqueur, qui nous a sauvés et qui nous sauve la vie », a-t-il déclaré. Le Père qui a soutenu Jésus dans sa Passion nous encourage nous aussi dans le service. « Cherchons à contacter celui qui souffre, celui qui est seul et dans le besoin. Ne pensons pas seulement à ce qui nous manque, mais au bien que nous pouvons faire ».

« Regardez les vrais héros, qui apparaissent ces jours-ci », a déclaré l’évêque de Rome s’adressant spécialement aux jeunes en cette 35e Journée mondiale de la jeunesse. « Ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres », a-t-il affirmé près de l’autel décoré de palmes de la chaire de Pierre.

« La vie est un don qui se reçoit en se donnant »

« Sentez-vous appelés à mettre en jeu votre vie », a-t-il encore lancé. « N’ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres, vous y gagnerez ! Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire oui à l’amour, sans si et sans mais. Comme Jésus pour nous », a-t-il considéré, au pied de l’immense sculpture du Bernin représentant le trône de Pierre entouré de quatre docteurs de l’Eglise catholique : saint Ambroise, saint Augustin, saint Athanase et saint Jean Chrysostome.