Le Pape prie pour « soulager, soigner et guérir les souffrances liées aux nouvelles addictions »

« La libération des addictions » : c’est le vœu formulé par le pape François en ce mois d’avril particulier, marqué par le confinement d’une grande partie des catholiques à cause du coronavirus. Pendant cette période de grande inquiétude, le pape François n’oublie pas les problématiques d’autres personnes dans la souffrance.

Chaque année, des millions de personnes dans le monde sont touchés par toutes formes d’addiction, ce qui représente de véritables dangers. Souvent, ceux qui souffrent de ces fléaux sont également touchées par un profond sentiment de solitude. Face à cela, le pape François invite les chrétiens du monde entier à s’unir et à prier « pour que toutes les personnes sous l’emprise d’addictions puissent être bien aidées et accompagnées ».

De nouvelles formes d’addictions

Cela est d’autant plus important qu’aujourd’hui, le « drame des addictions » n’inclut plus seulement la dépendance aux drogues, à l‘alcool ou au tabac. Il prend des formes nouvelles, comme l’utilisation croissante d’Internet, des ordinateurs, des smartphones et d’autres appareils électroniques.

Face à ces « dangers de l’espace virtuel », le Saint-Père explique que « grâce à l’Évangile de la miséricorde », nous pouvons « soulager, soigner et guérir les souffrances liées aux nouvelles addictions », par exemple par le biais de projets de prévention, de réhabilitation et de réinsertion.