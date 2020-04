Rameaux : six alternatives à la traditionnelle branche de buis

Le sapin

Si certaines paroisses attendent la fin du confinement pour bénir les rameaux, d’autres verront leur curé monter au clocher de leur église ou bien sur un promontoire au-dessus de la ville, afin de bénir les fidèles… et les rameaux verts qu’ils auront réussi à dénicher. Mais comment se procurer les traditionnelles branches de buis alors que toute promenade est interdite ? Il est intéressant de savoir que l’espèce des rameaux ne répond à aucune prescription de l’Église. Les traditions diffèrent d’ailleurs selon les pays. Seule indication : les rameaux ne doivent pas être du bois mort, mais des petites branches au feuillage vert, pour rappeler que la vie ne finit pas et qu’elle l’emporte sur la mort et le péché. Il reste donc un large choix pour reproduire les branches de palmier agitées par le peuple pour accueillir Jésus à son arrivée à Jérusalem.

Le sapin est déjà utilisé dans certains pays nordiques pour fêter les Rameaux. En France, il lui est déjà arrivé de voler la vedette au buis lorsque la pyrale, une espèce invasive, avait décimé des arbustes entiers, comme en 2018, dans le Doubs. Cette année encore, des branches de sapin seront bienvenues pour orner les icônes.

Lire aussi : Le bon tuto pour fabriquer vos rameaux

Le laurier

Tradition déjà répandue dans le sud de la France, quelques branches de laurier feront très bien l’affaire. Avec un peu de chance, vous-même, ou un de vos voisins, en avez-vous un qui commence à fleurir sur votre terrasse ou dans le jardin.

L’olivier

Largement utilisé en Provence, en Italie, en Espagne, au Liban, et sans doute aussi du temps de Jésus, l’olivier remplacera également le buis. Certes, seuls les habitants du sud de la France auront des chances de s’en procurer.

Le blé vert

Chez les Coptes, l’usage veut que les fidèles tressent des épis de blé vert qui sont ensuite bénis le jour des Rameaux. Si vous êtes agriculteur, profitez d’un passage dans votre champ pour en ramasser quelques gerbes.

Lire aussi : Et si vous mettiez votre photo de profil Facebook à jour pour les Rameaux ?

Le saule pleureur

Reconnaissable à ses longues branches qui balaient le sol, le saule pleureur fournit ses rameaux aux Arméniens et aux Bulgares qui en fabriquent des couronnes pour fêter l’entrée de Jésus dans la cité de David. Si un saule pleureur s’élève dans votre voisinage, n’hésitez pas à lui raboter quelques branches pour l’occasion.

Le houx

En Hollande, les chrétiens fêtent les Rameaux avec des branches de houx. Pourquoi ne pas adopter cette coutume si du houx est accessible pas très loin de chez vous ?

Lire aussi : Kit de survie spirituelle pour son Carême à la maison

En images, la tradition des Rameaux à travers le monde