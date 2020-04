Notre sélection de coloriages pour cheminer vers Pâques

Esprit naïf pour les tout-petits

Avec l’épidémie de Covid-19, il existe de nombreuses animations en ligne qui proposent d’occuper les tout-petits. Évangile en vidéo, livres audio, cahiers d’activité… Et pourquoi ne pas faire du coloriage ? Une idée pratique et ludique pour oublier les contraintes du confinement, et pour vivre en famille la joie des Rameaux, l’Eucharistie du Jeudi saint , la Passion du Vendredi saint , la Vigile Pascale… Nous avons cherché pour vous de jolis coloriages gratuits sur le web, qui évoquent la Semaine sainte et Pâques. Pour cela, il vous suffit d’imprimer sur des feuilles A4 blanches vos modèles préférés à télécharger gratuitement depuis plusieurs sites Internet. Il vous reste ensuite à vous installer autour d’une grande table avec vos enfants, sortir crayons de couleur et feutres, et commencer à faire jaillir du papier le bel esprit de Pâques !

Pour le temps de confinement, les Éditions Mame proposent des coloriages ainsi que des cahiers d’activités à télécharger gratuitement, consacrés à la Semaine Sainte et à Pâques :

@Mame

Esprit BD de 6 à 11 ans

Animé par les frères Dominicains de Lille, le site Théobule qui s’adresse au jeune public propose à l’occasion du Carême des activités multiples (jeux, vidéos, témoignages, lecture de la Bible) . Elles permettent de découvrir la Bonne Nouvelle et méditer la Parole de Dieu dont une pléthore de jolis coloriages dans un style de dessins de BD. Pour les télécharger, rendez-vous sur theobule.org En plus, tous ceux qui s’inscrivent (c’est gratuit) sur le site recevront pendant la durée du confinement, des explications sur les évangiles du dimanche, des prières, des jeux et bien sûr des coloriages !

@Theobule

Dans l'univers du père de Loupio

Vos enfants connaissent peut-être « Loupio » et ses belles aventures ? Ils pourront retrouver l’univers de de Jean-François Kieffer, le père de ce célèbre personnage en colorant ses dessins depuis les Rameaux jusqu’à la Résurrection, à télécharger gratuitement sur le site de la paroisse de Saint-Genis-Laval :

© "1000 images d'Evangile" par Jean-François KIEFFER - Les Presses d'Ile de France

Inspirés des chefs-d'œuvre

De nombreux sites dédiés entièrement au coloriage comme Supercoloring, Coloriage à imprimer et AZ Coloriage proposent également des centaines de dessins sur le thème de la Semaine Sainte et de Pâques pour tous les âges et dans différents styles. Comme par exemple ce dessin à colorier inspiré de la Cène de Léonard de Vinci, peinture murale du réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan :

@Supercoloring

Chaque jour du triduum pascal, Aleteia proposera une série de coloriages en lien avec les offices du jour.