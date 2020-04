Le Frat des lycéens aura bien lieu, mais en ligne

Les organisateurs avaient annoncé qu’ils l’annulaient . Finalement, le Frat des lycéens qui devait initialement se tenir à Lourdes du 4 au 9 avril 2020 avec des milliers d’adolescents venus de toute l’Île-de-France aura bien lieu, mais derrière les écrans. Une première. Les 9.500 jeunes inscrits sont invités à se joindre à un rassemblement à distance du samedi 4 avril à 17h au mardi 7 avril.

Les « frateux » pourront se connecter quotidiennement sur frat.org, la chaîne YouTube ou la page Facebook du Frat afin de participer à différents rendez-vous au cours de la journée. Pour commencer, chaque matin aura lieu le morning frat, un live avec le père Gaultier de Chaillé, membre du Padreblog, qui donnera quelques conseils « spi » pour bien commencer la journée.

« Nous espérons qu’ils seront bien plus nombreux et que ce sera également une opportunité pour ceux qui ne nous connaissaient pas. »

Chaque soir, à 17h, se tiendra un autre live, à deux voix cette fois-ci, animé par le père Yves-Arnaud Kirchhof, prêtre accompagnateur du Frat, et Éric Mendès, animateur à la tchatche entraînante – accessoirement chauffeur de salle pour l’émission « Touche pas à mon poste ». « Nous espérons qu’ils seront bien plus nombreux et que ce sera également une opportunité pour ceux qui ne nous connaissaient pas », explique à Aleteia Jean-Michel Dupont, délégué général du Frat.

Frat Le Frat des lycéens à Lourdes.

En plus, toute une série de petits rendez-vous derrière l’écran sera donnée chaque jour, avec des témoignages, des instants nostalgie qui montreront des instants culte des éditions précédentes, des rendez-vous musicaux, le chapelet à la grotte de Lourdes à 15h30, des présentations d’associations, un défi quotidien… Bref, c’est un Frat inédit qui va se vivre cette année.