Le bon tuto pour fabriquer vos rameaux

Votre bricolage du samedi ! Pourquoi ne pas vous lancer dans la « déco des Rameaux », après la déco de Noël et avant la déco de Pâques ? Car en ce temps de confinement pendant lequel les maisons deviennent plus que jamais de petites « églises domestiques », il est grand temps d’embellir son intérieur pour se mettre au diapason du temps liturgique, à défaut de le suivre au travers des « vraies » messes. Et comme dimanche, les chrétiens fêteront, malgré l’absence de procession, les Rameaux en mémoire de l’entrée triomphale de Jésus dans la cité de David, voici les étapes, très simples, pour réaliser avec votre enfant un rameau de papier.

Matériel :

2 rouleaux de papier toilette

Peinture verte et marron

Colle forte

Un morceau de carton pour la tige

2 cure-dents

Commencez par peindre en vert les rouleaux de papier toilette, puis faites-les sécher.

Puis, en les écrasant un peu, tracez à la règle et au crayon de papier des traits espacés de 1,5 cm pour pouvoir ensuite découper des « rondelles ».

Assemblez les rondelles (qui formeront les feuilles) avec un point de colle forte entre chacune d’elles, de sorte de dessiner un rameau.

Découpez ensuite dans du carton une tige que vous peindrez en marron, puis aidez-vous de cure-dents comme ci-dessous pour maintenir la tige et les feuilles. Coupez les extrémités des cure-dents. Pour finir, peignez en vert l’intérieur des feuilles.

