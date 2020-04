Bakary Meité, rugbyman pro, se porte volontaire pour être agent d’entretien dans un hôpital

#COVID19 | Normalement, Bakary Meité @therealbak est rugbyman professionnel. Mais aujourd’hui il est agent d’entretien à l’hôpital @SaintePerine AP-HP. Merci à lui ainsi qu’à l’ensemble des volontaires qui, comme lui, apportent leur pierre à l’édifice 🙏 https://t.co/onOQy82soX — AP-HP (@APHP) April 1, 2020

Il a troqué son maillot de rugby et le ballon ovale pour une blouse et un balai. Joueur en ProD2 à Carcassonne, Bakary Meité, rugbyman professionnel, s’est porté volontaire pour renforcer les rangs du personnel des hôpitaux pleinement mobilisé face à l’épidémie du covid-19 en tant qu’agent d’entretien. C’est par un membre de sa famille qu’il a appris que l’hôpital cherchait des gens pour pouvoir faire le ménage, a expliqué le sportif à RMC Sport . « Au départ, j’ai accepté de le faire parce que dans ma tête, je me disais : « Si ça peut éviter aux aides-soignantes de le faire, c’est formidable », explique-t-il.

« Je reçois tellement de remerciements de la part des aides-soignantes… C’est très valorisant », précise Bakary Meité. « Les rôles s’inversent. Dans la situation actuelle, elles sont soulagées et j’ai l’impression de faire quelque chose de fou. Elles peuvent se consacrer à leur boulot. Alors je me sens utile. C’est ça, en fait : je me sens utile ».