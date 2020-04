Le témoignage plein de tendresse de ce couple âgé rescapé du coronavirus

« On s’est retrouvé tous les deux »

« On a été soigné d’une façon exceptionnelle », souffle Monique Marchais, 88 ans. « Époustouflant de gentillesse », insiste son époux Henry. Tous les deux ont en effet attrapé le Covid-19. Et si l’issue aurait bien pu être dramatique, ils ont traversé cette épreuve en couple et n’hésitent pas aujourd’hui à louer le dévouement des soignants qui les ont accompagnés. Leur témoignage, dans lequel transpire la tendresse, fait un bien fou.

Fin février, Henry Marchais, 90 ans, qui n’est jamais malade, présente des symptômes alarmants et entre à l’hôpital Bichat (Paris) quelques jours plus tard. Rapidement, son état devient critique et il est placé sous oxygène. « Il fallait qu’il se batte tout seul. Et il s’est battu tout seul avec son oxygène », explique sa fille. Quelques jours plus tard, sa femme Monique, détectée positive, le rejoint dans sa chambre d’hôpital. « On s’est retrouvé tous les deux, voilà », raconte-t-elle avec un sourire, comme si l’essentiel était là. Une sacrée épreuve pour les deux époux, parents, grands-parents et arrière grands-parents qui ont finalement pu sortir et se reposent à présent chez eux. Ces vieux mariés à la Sardou témoignent que malgré la tristesse et le désarroi ambiant, les belles histoires continuent à se multiplier.