Le sourire de ce bébé réchappé du Covid-19 : une formidable source d’espérance

À même pas deux mois, Leonardo a déjà gagné une première bataille, et pas des moindres : celle contre le coronavirus. Ce nouveau-né originaire de Lombardie, une des régions du monde les plus touchées par le virus, a été hospitalisé il y a une semaine en raison d’une fièvre soudaine et d’un rythme cardiaque anormal. Et pour cause, il a été déclaré positif au test de dépistage du Covid-19. Heureusement, il ne présentait pas de symptômes graves et a pu rentrer chez lui quelques jours plus tard. Marco Ballarini, le maire de Corbetta, la commune où vit la famille de l’enfant, s’est pour l’occasion fendu d’une publication Facebook avec une photo du bambino tout sourire dans laquelle il se réjouit de cette guérison.

« Aujourd’hui, nous avons une raison de plus de sourire, d’être heureux, de sentir encore davantage que nous sommes une communauté unie. Aujourd’hui, nous regardons le visage merveilleux de l’espoir, de notre espoir. Bienvenue à la maison au petit Leonardo, qui vient de sortir de l’hôpital où il a gagné la bataille contre le coronavirus ! Merci beaucoup Leo, merci beaucoup à ses parents qui n’ont jamais abandonné. Vous avez apporté l’été dans chacun de nos cœurs, à nous les Corbettesi ».