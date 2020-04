Dans une étable ou dans une boulangerie, ce prêtre célèbre la messe chez des confinés

« Continuer l’œuvre visible du Christ » : depuis l’annonce du confinement par Emmanuel Macron, c’est le leitmotiv que s’est fixé le père Geoffroy de La Tousche curé des paroisses du centre de Rouen, en Seine-Maritime. Pour y parvenir, une idée pour le moins insolite lui est venue : dire la messe chaque jour dans un lieu habituellement très animé, tout en respectant les normes sanitaires.

En 15 jours, le prêtre de 48 ans a donc déjà célébré l’Eucharistie seul au milieu des vaches dans une étable, sur un ring de boxe, ou encore dans un restaurant… « À chaque fois, les gens sont très touchés. Ils aiment qu’on les bénisse et qu’on prie pour eux », témoigne-t-il à Aleteia.

« Une nouvelle manière d’envisager le ministère »

Un boulanger de Rouen l’a même invité à célébrer la messe à 4h15 du matin. Si cela bouleverse ses habitudes, le père Geoffroy de La Tousche se réjouit de cette initiative quotidienne : « Cela me renouvelle dans mon sacerdoce, et me donne une nouvelle manière d’envisager le ministère urbain ». « En célébrant dans ces lieux symboliques, on témoigne de la présence de la permanence du Christ dans nos vies et dans le monde ».