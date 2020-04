Comment le Carême peut conduire à la paix, à la joie et au renouveau spirituel

Au lieu d’aborder le Carême de manière négative, nous sommes invités à le voir de manière positive, comme une saison où nous pouvons approfondir notre relation avec Jésus-Christ et l’accompagner dans son voyage fatidique vers Jérusalem. Si nous aimons vraiment Jésus, cela ne devrait-il pas être excitant ? En général, nous sommes ravis de pouvoir passer plus de temps avec notre conjoint ou l’être aimé. Ne devrions-nous pas avoir le même sentiment à l’égard de Jésus ?

L’écrivain chrétien Frederick Charles Woodhouse a écrit dans son livre Manuel pour suivre son Carême (publié en 1883) cette vision du Carême dont nous pourrions tirer des enseignements :

Une fois de plus, le Carême est arrivé ; une fois de plus, accueillons-le ; rendons-en grâce à Dieu ; entrons-y avec zèle et attente, comme dans une saison de bénédiction, une saison qui nous convient parfaitement… Beaucoup considèrent le Carême comme une saison morne, douloureuse et interdite, et perdent ainsi la moitié de sa bénédiction et toute sa douceur. Lâchez tout cela ! Levons la croix avec le sourire, levons les yeux vers Dieu, vers nos compagnons chrétiens et vers l’intérieur de notre cœur, et disons comme mot d’ordre et devise : « Voici que nous montons à Jérusalem » ; Jérusalem, la ville de la paix, la ville qui a des fondations, dont Dieu est le constructeur et le créateur ; notre maison même, où sont toutes les bonnes choses et tous les êtres chers ; où tout ce que nous voulons et avons voulu si longtemps sera enfin à nous. « Voici que nous montons à Jérusalem. »