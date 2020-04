VIDEO. Dans son homélie quotidienne, le Pape suggère de « se laisser guider par l’Esprit Saint »

« Demeurer dans le Seigneur »

Les médias doivent aider les personnes « isolées » à « supporter ce temps de confinement », a souhaité le pape François ce mercredi 1er avril, lors de sa messe quotidienne à la Résidence Sainte-Marthe. Le pontife a souhaité que les médias permettent aux personnes de ne pas se trouver « isolées » et aident à « l’éducation des enfants » durant cette période. Selon lui, les communicants ont pour mission d’aider à « supporter ce temps de confinement ».

Ce n’est pas une « carte » qui indique que quelqu’un est chrétien, a par ailleurs déclaré le pape François dans son homélie. La véritable « identité » du chrétien est celle de « disciple » et consiste à « demeurer dans le Seigneur », a-t-il déclaré. Ainsi, celui qui n’est pas en Dieu n’est qu’un homme qui « sympathise avec la doctrine », « qui a de bonnes valeurs », sans être le disciple du Christ, a-t-il mis en garde.

Garder la Parole de Dieu suppose de se laisser « guider par l’Esprit Saint », a poursuivi le chef de l’Eglise catholique. Le disciple « est oint par l’Esprit » qui l’inspire et l’ouvre à la vie. Homme « de nouveauté et de tradition », celui-ci n’est donc pas soumis à des « idéologies » mais agit en homme libre. Le Pape a donc prié pour que les fidèles puissent accéder à cette « familiarité » avec Dieu et comprennent cette « sagesse » par la voie du cœur.