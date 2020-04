La prière de Jean Paul II dite à la Chapelle de la Médaille miraculeuse pour garder confiance

Attaché à la Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, le pape Jean Paul II, mort il y a quinze ans, le 2 avril 2005, est venu en pèlerin prier devant la Vierge le 31 mai 1980 à l’occasion de sa visite pastorale en France. Il a demandé à la Vierge Marie la protection de tous les chrétiens et lui dire, comme de nombreux fidèles avant lui en ce lieu, « sa joie, sa confiance, sa supplication ». Face à la propagation du Covid-19, en ce temps d’angoisse pour vos proches ou pour vous-mêmes, inspirez-vous de cette prière écrite par le saint polonais dont la dévotion mariale était au cœur de sa vie spirituelle.

Voici le texte de la prière :

« Ô Marie conçue sans péché,

priez pour nous

qui avons recours à vous »

«Telle est la prière

que tu as inspirée, ô Marie,

à sainte Catherine Labouré,

en ce lieu même, voilà cent cinquante ans;

et cette invocation, désormais gravée sur la Médaille,

est maintenant portée et prononcée

par tant de fidèles dans le monde entier! […]

Tu es bénie entre toutes les femmes!

Tu as été associée intimement

à toute l’oeuvre de notre Rédemption,

associée à la Croix de notre Sauveur;

ton cœur a été transpercé, à côté de son cœur.

Et maintenant, dans la gloire de Ton Fils,

tu ne cesses d’intercéder pour nous,

pauvres pécheurs. Tu veilles sur l’Eglise dont tu es la Mère.

Tu veilles sur chacun de tes enfants.

Tu obtiens de Dieu, pour nous, toutes ces grâces

que symbolisent les rayons de lumière

qui irradient de tes mains ouvertes,

à la seule condition que nous osions Te les demander,

que nous approchions de Toi

avec la confiance, la hardiesse, la simplicité d’une enfant.

Et c’est ainsi que Tu nous mènes sans cesse

vers Ton divin Fils.»

Jean-Paul II (le 31 mai 1980)