Covid-19 : le sanctuaire de Lourdes au secours du préfet des Hautes-Pyrénées

Fidèle à sa tradition d’accueil des malades, @lourdes_france met aujourd’hui à disposition l’Accueil Notre Dame pour accueillir, héberger et soigner des personnes en précarité atteintes du #coronavirus.Merci aux employés et à ts ceux qui rendent possible cet accueil. @CroixRouge — O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) March 31, 2020

Fidèle à sa tradition d’accueil, le sanctuaire de Lourdes a répondu favorablement à la demande de Brice Blondel, préfet des Hautes-Pyrénées, en mettant à disposition l’Accueil Notre-Dame, un lieu médicalisé habituellement réservé à l’accueil des malades venus faire un pèlerinage à Lourdes entre Pâques et Novembre, pour accueillir des malades du covid-19 . C’est le personnel du sanctuaire, « aidé par les membres de la Croix Rouge et des personnels de santé coordonnés par l’Agence Régionale de Santé », qui assure le bon fonctionnement du lieu qui dispose d’une vingtaine de lits.

Situé au cœur du sanctuaire, quasiment en face de la grotte, l’accueil Notre-Dame a été édifié en 1997 et régulièrement modernisé au fil des années. Lors de l’inauguration de l’Accueil, le père Michel de Roton, recteur du sanctuaire de l’époque, avait remis les clefs du lieu sœur Marie-Jo, la directrice, en ces termes : « Ces clés ne sont pas le signe d’un pouvoir mais celui d’un service pour nos frères, nos seigneurs les malades ». Un service qui, en pleine crise sanitaire, prend tout son sens.

D’après un dernier bilan, 62 personnes ont été testées positives au coronavirus dans les Hautes-Pyrénées. 28 ont été hospitalisées dont 7 en réanimation, 7 sont mortes à l’hôpital et 5 décès ont été recensés en EHPAD. Au niveau national, la France comptabilise plus de 52.000 contaminations et plus de 3.500 décès.